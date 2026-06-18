यूपी सरकारी फार्मासिस्ट पदनाम-वेतनमान बदलाव की मांग करते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा

यूपी के सरकारी फार्मासिस्टों ने पदनाम और वेतनमान में बदलाव के लिए दबाव बढ़ाया है। उन्होंने स्वास्थ्य महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें केन्द्र सरकार की तरह उनके पदनाम फार्मेसी अधिकारी, सीनियर फार्मेसी अधिकारी और मुख्य फार्मेसी अधिकारी करने और वेतनमान निर्धारित करने की मांग की गई।

यूपी के सरकारी फार्मासिस्ट ों ने पदनाम - वेतनमान बदलने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाया है। इन फार्मासिस्ट ों ने स्वास्थ्य महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पदनाम और वेतनमान में बदलाव की मांग की। मुख्य बात यह है कि केन्द्र सरकार ने ही अपने सरकारी फार्मासिस्ट ों के पदनाम और वेतनमान में बदलाव किया है, जिस पर यूपी के फार्मासिस्ट मूल्यांकन कर रहे हैं। वे मांग करते हैं कि उनके पदनाम फार्मेसी अधिकारी, सीनियर फार्मेसी अधिकारी और मुख्य फार्मेसी अधिकारी कर दिए जाएं। वेतनमान भी नये सिरे से तय किया जाए। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इन मांगों पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने का आश्वासन दिया। यूपी में लगभग छह हजार जूनियर फार्मासիս्ट और 17 सौ मुख्य फार्मासिस्ट कार्यरत हैं.

यूपी के सरकारी फार्मासिस्टों ने पदनाम-वेतनमान बदलने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाया है। इन फार्मासिस्टों ने स्वास्थ्य महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पदनाम और वेतनमान में बदलाव की मांग की। मुख्य बात यह है कि केन्द्र सरकार ने ही अपने सरकारी फार्मासिस्टों के पदनाम और वेतनमान में बदलाव किया है, जिस पर यूपी के फार्मासिस्ट मूल्यांकन कर रहे हैं। वे मांग करते हैं कि उनके पदनाम फार्मेसी अधिकारी, सीनियर फार्मेसी अधिकारी और मुख्य फार्मेसी अधिकारी कर दिए जाएं। वेतनमान भी नये सिरे से तय किया जाए। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इन मांगों पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने का आश्वासन दिया। यूपी में लगभग छह हजार जूनियर फार्मासիս्ट और 17 सौ मुख्य फार्मासिस्ट कार्यरत हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

फार्मासिस्ट पदनाम वेतनमान स्वास्थ्य महानिदेशक यूपी सरकार

United States Latest News, United States Headlines