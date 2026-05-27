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यूपी में 5 राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों में पीजी कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव

ROGA_NARAYAN News

यूपी में 5 राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों में पीजी कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव
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📆27-05-2026 00:58:00
📰Dainik Jagran
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यूपी सरकार ने पांच राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों में परास्नातक कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। नए पीजी कोर्स में आयुर्वेदिक बेसिक प्रिंसिपल, शल्य चिकित्सा, एनोटामी, गायनी जैसे विभाग शामिल हैं। इससे शोध को प्रोत्साहन मिलेगा और आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश के पांच राजकीय आयुर्वेद कॉलेज ों में परास्नातक (पीजी) कोर्स शुरू करने का प्रस्ताय शासन को भेजा गया है। यह म Buddhवांदा, प्रयागराज के हंडिया, बरेली और मुफ्फरनगर के कालेजों को शामिल करता है। बरेली के एसआरएम राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल से पांच विभागों में पीजी कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव भी जारी किया गया है, जिनमें आयुर्वेदिक बेसिक प्रिंसिपल, शल्य चिकित्सा, एनोटामी, गायनी आदि शामिल हैं। प्रत्येक कोर्स में पांच सीटें होंगी। हालांकि, राज्य के आठ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज ों में से केवल तीन ही में अभी पीजी कोर्स चल रहे हैं, जो पीलीभीत, लखनौ और वाराणसी में स्थित हैं। लखनौ के कालेज में 49 सीटें, वाराणसी में 36 और पीलीभीत में केवल छह सीटें उपलब्ध हैं। हर साल राजकीय आयुर्वेद कॉलेज ों से सिर्फ 570 छात्र स्नातक डिग्री बीएएमएस) प्राप्त करते हैं, जिसके बाद उनके पास आगे की पढ़ाई के विकल्प सीमित हैं। सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 40 और महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में 20 पीजी सीटें उपलब्ध हैं, जिससे बाकी छात्रों को दूसरे राज्यों जाना पड़ता है। आयुर्वेद निदेशालय ने इन पांच नए कालेजों में प्रत्येक में 20-20 पीजी सीटें शुरू करने का प्रस्ताव भी भेजा है, जिसकि जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। नए पीजी कोर्स के माध्यम से न केवल रसायन-shodh पर शोध को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करने वाले योग्य चिकित्सकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। कोरोना महामारी के दौरान आयुष पद्धति की उपयोगिता को देखकर लोगों में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिससे आयुर्वेदिक शिक्षा और सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयुर्वेद निदेशक डा.

नरेन्द्र दास ने कहा कि आयुर्वेद की प्रासंगिकता और स्तर को बढ़ाने के लिए नई पीजी सीटें जरूरी हैं। यह योजना यूपी सरकार की आयुर्वेद क्षेत्र को नवी शक्ति देने की प्र endeavour का हिस्सा है

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