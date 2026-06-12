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यूपीएसडीएम और एनएसई के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक समझौता

शिक्षा/वित्त News

यूपीएसडीएम और एनएसई के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक समझौता
वित्तीय साक्षरताकौशल विकासNSE
📆12-06-2026 15:26:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने युवाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है। इसके तहत 'सारथी एप' के माध्यम से युवा वित्तीय प्रबंधन और निवेश सीखेंगे।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ( NSE ) के बीच युवा ओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत प्रदेश भर के 1000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों पर कौशल प्रशिक्षण के साथ वित्तीय शिक्षा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप यह पहल युवा ओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन निदेशक पुलकित खरे के नेतृत्व में इस अनूठी पहल के तहत पहली बार प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण को वित्तीय शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। इस साझेदारी के माध्यम से यूपीएसडीएम और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU GKY) के तहत प्रशिक्षण ले रहे युवा ओं को वित्तीय प्रबंधन, निवेश, बजट बनाने और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की शिक्षा दी जाएगी। समझौते से पूर्व मिशन मुख्यालय में एक फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें एनएसई के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए युवा ओं और कर्मचारियों को फाइनेंशियल सक्सेस के 12 गोल्डन रूल्स बताए। इनमें एक मजबूत आपातकालीन फंड तैयार रखना, निवेश में निरंतरता बनाए रखना, टैक्स सेविंग को ध्यान में रखना, लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर फोकस करना और अनावश्यक कर्ज से बचना शामिल है। मिशन निदेशक ने कहा कि बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी निवेश योजनाओं के बीच युवा ओं को वित्तीय शिक्षा देना समय की सबसे बड़ी मांग है। वर्कशॉप में अपर मिशन निदेशक पूजा मिश्रा, जॉइंट डायरेक्टर मयंक गंगवार सहित कई अधिकारी और एनएसई की ओर से चीफ रेग्युलेटरी ऑफिसर अंकित शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह व यूपी रीजन की सीनियर इंचार्ज श्रुति शर्मा उपस्थित रहे। इस साझेदारी के तहत सारथी एप को युवा ओं का डिजिटल गुरु बनाया जाएगा। यह इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए तैयार किया गया एक बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस एप पर युवा ओं को इन्वेस्टमेंट से जुड़े एजुकेशनल वीडियो, फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स, कैलकुलेटर और फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। कौशल प्रशिक्षण के बाद जब युवा अपनी पहली नौकरी पाएंगे, तो यह ट्रेनिंग उन्हें सिखाएगी कि पहली सैलरी का सही मैनेजमेंट कैसे करें। वे बजट बनाना, सही जगह निवेश करना, अनावश्यक कर्ज से बचना और घर या व्यवसाय जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए आर्थिक सुरक्षा तय करना सीखेंगे। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कहा कि कौशल विकास का वास्तविक उद्देश्य तब तक अधूरा है जब तक हमारे युवा अपनी कमाई का सही उपयोग और मैनेजमेंट करना न सीखें। एनएसई के साथ यह साझेदारी युवा ओं को स्किल प्लस फाइनेंशियल इंटेलीजेंस के मॉडल पर तैयार करेगी, जिससे वे केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सक्षम नागरिक बन सकेंगे। यह समझौता प्रदेश के युवा ओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है.

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बीच युवाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत प्रदेश भर के 1000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों पर कौशल प्रशिक्षण के साथ वित्तीय शिक्षा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप यह पहल युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन निदेशक पुलकित खरे के नेतृत्व में इस अनूठी पहल के तहत पहली बार प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण को वित्तीय शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। इस साझेदारी के माध्यम से यूपीएसडीएम और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU GKY) के तहत प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को वित्तीय प्रबंधन, निवेश, बजट बनाने और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की शिक्षा दी जाएगी। समझौते से पूर्व मिशन मुख्यालय में एक फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें एनएसई के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए युवाओं और कर्मचारियों को फाइनेंशियल सक्सेस के 12 गोल्डन रूल्स बताए। इनमें एक मजबूत आपातकालीन फंड तैयार रखना, निवेश में निरंतरता बनाए रखना, टैक्स सेविंग को ध्यान में रखना, लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर फोकस करना और अनावश्यक कर्ज से बचना शामिल है। मिशन निदेशक ने कहा कि बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी निवेश योजनाओं के बीच युवाओं को वित्तीय शिक्षा देना समय की सबसे बड़ी मांग है। वर्कशॉप में अपर मिशन निदेशक पूजा मिश्रा, जॉइंट डायरेक्टर मयंक गंगवार सहित कई अधिकारी और एनएसई की ओर से चीफ रेग्युलेटरी ऑफिसर अंकित शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह व यूपी रीजन की सीनियर इंचार्ज श्रुति शर्मा उपस्थित रहे। इस साझेदारी के तहत सारथी एप को युवाओं का डिजिटल गुरु बनाया जाएगा। यह इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए तैयार किया गया एक बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस एप पर युवाओं को इन्वेस्टमेंट से जुड़े एजुकेशनल वीडियो, फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स, कैलकुलेटर और फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। कौशल प्रशिक्षण के बाद जब युवा अपनी पहली नौकरी पाएंगे, तो यह ट्रेनिंग उन्हें सिखाएगी कि पहली सैलरी का सही मैनेजमेंट कैसे करें। वे बजट बनाना, सही जगह निवेश करना, अनावश्यक कर्ज से बचना और घर या व्यवसाय जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए आर्थिक सुरक्षा तय करना सीखेंगे। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कहा कि कौशल विकास का वास्तविक उद्देश्य तब तक अधूरा है जब तक हमारे युवा अपनी कमाई का सही उपयोग और मैनेजमेंट करना न सीखें। एनएसई के साथ यह साझेदारी युवाओं को स्किल प्लस फाइनेंशियल इंटेलीजेंस के मॉडल पर तैयार करेगी, जिससे वे केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सक्षम नागरिक बन सकेंगे। यह समझौता प्रदेश के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है

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वित्तीय साक्षरता कौशल विकास NSE सारथी एप युवा

 

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