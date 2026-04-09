यूपी में 16 अप्रैल से नया नियम: HSRP के बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं, जानें पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश में 16 अप्रैल से एक नया नियम लागू होने जा रहा है जिसके तहत बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) जारी नहीं किया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहां नियम, प्रक्रिया और छूट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

उत्तर प्रदेश में 16 अप्रैल से एक महत्वपूर्ण नियम लागू हो रहा है जो राज्य में पंजीकृत सभी मोटर वाहन ों को प्रभावित करेगा। इस नए नियम के अनुसार, जिन वाहन ों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ( HSRP ) नहीं लगी होगी, उन्हें प्रदूषण प्रमाण पत्र ( PUCC ) जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम परिवहन विभाग द्वारा उठाया गया है और इसका उद्देश्य वाहन ों के प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा नियम ों का पालन सुनिश्चित करना है। यह नया नियम सीधे तौर पर उन वाहन मालिकों को प्रभावित करेगा जिनके वाहन ों में अभी तक HSRP नहीं लगी

है। ऐसे वाहन मालिक अब प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपनी गाड़ियों को सड़कों पर चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।\परिवहन विभाग ने डिजिटल सिस्टम को अपडेट किया है, जिसके कारण केवल HSRP वाले वाहनों को ही PUCC के लिए मान्यता मिलेगी। यदि आपके वाहन में पुरानी नंबर प्लेट है, तो आपका प्रदूषण प्रमाण पत्र का आवेदन सीधे खारिज कर दिया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है, इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों में HSRP लगवाएं। HSRP लगवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। वाहन मालिक www.bookmyhsrp.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपनी गाड़ी की जानकारी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन डिटेल, भरनी होगी और फिर नजदीकी अधिकृत डीलर या सेंटर पर अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। सरकार का उद्देश्य HSRP और PUCC को जोड़कर प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह नियम भविष्य के लिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।\इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए वाहन मालिकों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। बिना वैध PUCC के वाहन चलाना अवैध माना जाएगा, जिससे वाहन मालिक को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी गाड़ी में HSRP लगी हो और आपके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र हो। यदि आपके वाहन में HSRP नहीं है, तो तुरंत लगवाने की व्यवस्था करें। इस नियम के लागू होने से न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को भी कम करने में सहायता मिलेगी। वाहन मालिकों को जागरूक करने और उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए, सरकार विभिन्न जागरूकता अभियान भी चला रही है। यह नियम उत्तर प्रदेश में वाहनों के संचालन को अधिक सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी वाहन मालिकों को इस नए नियम से संबंधित जानकारी होनी चाहिए और इसका पालन करना चाहिए ताकि वे किसी भी परेशानी से बच सकें। यह एक ऐसा कदम है जो पर्यावरण और सड़क सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है





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