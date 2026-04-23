यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परिणाम 2026: जल्द ही जारी होगा, जानें कैसे करें चेक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम 2026 जारी करेगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट और अन्य वैकल्पिक माध्यमों से अपना परिणाम जांच सकते हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( UPMSP ) द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम 2026 जल्द ही घोषित होने वाला है। लाखों छात्रों को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। परिणाम जारी होने के कुछ ही घंटों पहले, छात्रों के बीच उत्साह और उत्सुकता चरम पर है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक ही समय में बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा वेबसाइट पर पहुंचने के कारण वेबसाइट धीमी या क्रैश हो सकती है। इसलिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और परिणाम देखने के लिए वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करने के लिए तैयार रहें। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम 2026 ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा। छात्र अपना परिणाम परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp .

edu.in के अलावा upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर भी देख सकते हैं। यदि आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी हो जाती है या क्रैश हो जाती है, तो छात्र उमंग ऐप, डिजीलॉकर और SMS के माध्यम से भी अपना परिणाम जांच सकते हैं। उमंग ऐप और डिजीलॉकर परिणाम देखने के सुविधाजनक विकल्प हैं, खासकर तब जब वेबसाइट पर भारी लोड हो। डिजीलॉकर में परिणाम देखने के लिए, छात्रों को अपने मोबाइल नंबर या यूजर नेम और पिन का उपयोग करके साइन इन करना होगा। पहली बार उमंग ऐप का उपयोग करने वाले छात्रों को साइन अप करने के लिए आवश्यक सभी विवरण भरने होंगे। इसके बाद, उन्हें अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। परिणाम के साथ-साथ, छात्र अपनी मार्कशीट, पासिंग मार्क्स और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। SMS के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने के लिए, छात्रों को एक निर्धारित नंबर पर अपना रोल नंबर भेजना होगा। परिणाम जांचने की प्रक्रिया सरल और सीधी है। आधिकारिक वेबसाइट पर, छात्रों को परीक्षाफल लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, उन्हें अपनी कक्षा (10वीं या 12वीं) का चयन करना होगा और अपना जिला और रोल नंबर दर्ज करना होगा। सबमिट करने के बाद, उनका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें। उमंग ऐप पर परिणाम देखने के लिए, छात्रों को पहले ऐप डाउनलोड करना होगा या वेब ब्राउजर पर web.umang.gov.in पर जाना होगा। होमपेज पर, उन्हें डिजीलॉकर विकल्प पर क्लिक करना होगा और सर्च बार में 'यूपी बोर्ड' टाइप करना होगा। 'UP State Board of High School and Intermediate Education' लिंक पर क्लिक करने के बाद, उन्हें अपना मोबाइल नंबर या यूजर नेम और पिन दर्ज करके साइन इन करना होगा। यदि वे पहली बार ऐप का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें साइन अप करने के लिए आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसके बाद, उन्हें अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। परिणाम, मार्कशीट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां उपलब्ध होंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परिणाम की जांच करने के लिए इन वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करें यदि आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण समस्या हो रही है। यह सुनिश्चित करेगा कि वे समय पर अपने परिणाम जान सकें और आगे की शिक्षा या करियर योजनाओं के लिए तैयारी कर सकें। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं और अब परिणाम जारी होने की प्रतीक्षा है। छात्रों को शुभकामनाएं और सफलता की कामनाएं





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