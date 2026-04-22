यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026: 23 अप्रैल को आएंगे परिणाम, नई स्टेप मार्किंग से छात्रों को मिलेगा फायदा

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले 52 लाख छात्रों का इंतजार समाप्त हुआ। बोर्ड ने 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे परिणाम जारी करने का समय तय किया है। इस वर्ष से लागू हुई नई स्टेप मार्किंग प्रणाली से छात्रों को अंकों में बड़ी राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने लंबे समय से प्रतीक्षित यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा कर दी है। लाखों छात्र जो 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए थे, उनके लिए अब परिणाम का इंतजार समाप्त होने वाला है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, हाई स्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) के परिणाम 23 अप्रैल 2026 को घोषित किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, रिजल्ट दोपहर के बाद शाम 4 बजे आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध

करा दिए जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणामों की घोषणा करेंगे, जिसके तुरंत बाद बोर्ड की वेबसाइटों पर रिजल्ट लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा। इस वर्ष लगभग 52 लाख से अधिक छात्रों ने यूपी बोर्ड की इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बहुत ही सावधानी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया है। परिणाम घोषित होने के उपरांत, छात्रों को अपने रोल नंबर के साथ तैयार रहने की सलाह दी जाती है ताकि वे वेबसाइट पर ट्रैफिक अधिक होने के बावजूद अपना परिणाम आसानी से देख सकें। छात्र अपने परिणाम को यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों जैसे upmsp.edu.in और upresults.upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, छात्रों की सुविधा के लिए नवभारत टाइम्स (NBT) की वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, जहां अपना नाम और संपर्क नंबर दर्ज करके छात्र सीधे अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, वहां अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करना होगा, जिसके बाद अंकतालिका उनकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। छात्रों को सुझाव दिया जाता है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें, जो उन्हें अगली कक्षाओं में प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से चाहिए होगी। इस वर्ष यूपी बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया में एक बड़ा और छात्र-हितैषी बदलाव लागू किया है, जिसे स्टेप मार्किंग सिस्टम का नाम दिया गया है। पहले की परीक्षाओं में अक्सर छात्र को अंतिम उत्तर गलत होने पर शून्य अंक प्राप्त होते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत छात्रों को उनके द्वारा अपनाए गए सही कदमों, तार्किक प्रक्रिया और गणितीय सूत्रों के लिए भी अंक दिए जाएंगे। यदि किसी छात्र का उत्तर अंतिम रूप से गलत भी निकलता है, लेकिन उसने प्रक्रिया सही अपनाई है, तो उसे उस हिस्से के लिए उचित अंक प्रदान किए जाएंगे। यह नवाचार छात्रों के तनाव को कम करने और उन्हें उनकी पूरी मेहनत का उचित प्रतिफल दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। बोर्ड का मानना है कि यह तरीका न केवल मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करेगा बल्कि उन छात्रों को भी उत्तीर्ण होने का मौका देगा जिनकी वैचारिक प्रक्रिया सही थी। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थीं और अब बोर्ड का पूरा ध्यान रिजल्ट की सुचारू घोषणा पर है ताकि नया शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू किया जा सके





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