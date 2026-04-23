यूपी बोर्ड परिणाम लाइव: आज शाम 4 बजे घोषित होंगे 10वीं-12वीं के नतीजे

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) आज शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा करेगा। लगभग 52 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। अमर उजाला पर एक क्लिक में मिलेगा रिजल्ट।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम आज, 22 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। इस वर्ष लगभग 52 लाख से अधिक छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, जो बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यूपी बोर्ड ने परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से नकलविहीन और व्यवस्थित बनाने के लिए सख्त निगरानी और प्रभावी व्यवस्थाएं लागू की थीं। परीक्षा से लेकर मूल्यांकन तक, हर चरण में समय-सीमा का पालन किया गया, जिससे एक नया मानक स्थापित हुआ है। पिछले वर्ष, इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में कुल 25,98,560 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 81.

15% छात्र उत्तीर्ण हुए थे। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 76.60% रहा, जबकि बालिकाओं ने 86.37% के साथ बेहतर प्रदर्शन किया, जो बालकों से 9.77% अधिक था। इस बार भी, छात्रों को उम्मीद है कि वे पिछले वर्ष के प्रदर्शन को बेहतर बना पाएंगे। पिछले साल की टॉप-10 सूची में कुल 30 छात्रों ने स्थान प्राप्त किया था, जिसमें पहले स्थान पर एक छात्र, दूसरे स्थान पर चार छात्र, तीसरे और चौथे स्थान पर एक-एक छात्र और पांचवें स्थान पर दो छात्रों ने जगह बनाई थी। परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र अमर उजाला की वेबसाइट पर आसानी से अपना परिणाम जांच सकेंगे। इसके लिए, छात्रों को पहले से पंजीकरण करना होगा ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपना परिणाम देख सकें। यूपी बोर्ड का परिणाम न केवल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके परिवारों और शिक्षकों के लिए भी गर्व का क्षण है। यह परिणाम छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेगा और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा। अमर उजाला छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है और उन्हें अपने परिणाम को लेकर सकारात्मक रहने की सलाह देता है। वेबसाइट पर परिणाम जांचने के लिए, छात्रों को सबसे पहले 'UP Board' का चयन करना होगा और फिर 'Submit' बटन पर क्लिक करना होगा। अमर उजाला यह सुनिश्चित करेगा कि सभी छात्रों को समय पर और सटीक जानकारी मिले। इसके अतिरिक्त, अमर उजाला अपनी वेबसाइट पर परिणाम से संबंधित सभी नवीनतम अपडेट और विश्लेषण प्रदान करेगा, ताकि छात्रों को उनकी शैक्षणिक योजनाओं को बनाने में मदद मिल सके। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति आपकी जानकारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है





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