यूपी पावर कॉरपोरेशन को 7.18 लाख रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को स्मार्ट मीटर ने एक बार फिर झटका दिया है। विद्युत विनियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन पर 7.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली काटे जाने के मामले में यूपी विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने बड़ा जुर्माना लगाया है।

उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को स्मार्ट मीटर ने एक बार फिर झटका दिया है। विद्युत विनियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन पर 7.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली काटे जाने के मामले में यूपी विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने बड़ा जुर्माना लगाया है। उपभोक्ताओं की ओर से आयोग के समक्ष मामला उठाया गया था। यूपी पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ 7 लाख 18 हजार रुपये का जुर्माना आदेश जारी किया गया है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह की ओर से याचिका पर सुनवाई के क्रम में आदेश जारी किया गया था। आयोग ने उपभोक्ताओं की ओर से स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के दो घंटे के भीतर बिजली सप्लाई बहाल नहीं किए जाने के मामले पर सुनवाई की थी। आयोग ने इसे लापरवाही मानते हुए यह फैसला दिया था। यूपी पावर कॉरपोरेशन को स्मार्ट मीटर की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई करनी होगी। आयोग ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के दो घंटे के भीतर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि यूपी पावर कॉरपोरेशन को उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के दो घंटे के भीतर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि यूपी पावर कॉरपोरेशन को उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के दो घंटे के भीतर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि यूपी पावर कॉरपोरेशन को उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी.

उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को स्मार्ट मीटर ने एक बार फिर झटका दिया है। विद्युत विनियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन पर 7.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली काटे जाने के मामले में यूपी विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने बड़ा जुर्माना लगाया है। उपभोक्ताओं की ओर से आयोग के समक्ष मामला उठाया गया था। यूपी पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ 7 लाख 18 हजार रुपये का जुर्माना आदेश जारी किया गया है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह की ओर से याचिका पर सुनवाई के क्रम में आदेश जारी किया गया था। आयोग ने उपभोक्ताओं की ओर से स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के दो घंटे के भीतर बिजली सप्लाई बहाल नहीं किए जाने के मामले पर सुनवाई की थी। आयोग ने इसे लापरवाही मानते हुए यह फैसला दिया था। यूपी पावर कॉरपोरेशन को स्मार्ट मीटर की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई करनी होगी। आयोग ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के दो घंटे के भीतर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि यूपी पावर कॉरपोरेशन को उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के दो घंटे के भीतर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि यूपी पावर कॉरपोरेशन को उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के दो घंटे के भीतर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि यूपी पावर कॉरपोरेशन को उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी





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यूपी पावर कॉरपोरेशन 7.18 लाख रुपये का जुर्माना विद्युत विनियामक आयोग बिजली काटे जाने भीषण गर्मी

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