यूपी रणनीति का बंगाल में कमाल, अब बंसल को यूपी की जिम्मेदारी मिल सकती है

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत में यूपी में आजमाई गई रणनीति और सुनील बंसल की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बंसल को अब यूपी प्रभारी बनाए जाने की चर्चा है।
मनीष श्रीवास्तव, लखनऊ: पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के पीछे यूपी में आजमाई रणनीति और रोडमैप ही काम आय। अपने रणकौशल से यूपी में चार चुनाव में जीत दिला चुके प्रदेश भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने अपनी भरोसेमंद टीम यूपी को पश्चिम बंगाल में उतारा और जीत की इबारत लिख दी। इस टीम ने न केवल स्थानीय विवाद सुलझाए बल्कि माइक्रो बूथ मैनेजमेंट और डेटा प्लानिंग से भाजपा की नींव मजबूर कर दी। बीजेपी ने यूपी से पश्चिम बंगाल में चार मंत्रियों और एक पूर्व मंत्री को अक्टूबर से हो चुनाव ी रण में उत्तर दिया था। पार्टी ने चुनाव ी नजरिए से पश्चिमी बंगाल को पांच क्षेत्रों में बांटा था, जिसमे तीन का जिम्मा सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को दिया गया था। इनमें से यूपी में चुनाव ी वार रूम संभालने चाले सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की 35 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें पूर्वी मोदनीपुर और पश्चिमी मेदनीपुर जैसे टीएमसी के गढ़ भी शामिल थे। 1000 नेताओं को दी गई थी जिम्मेदारीवहीं, पूर्व मंत्री सुरेश राणा को उत्तर चौबीस परगना के 28 विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा गया था। इनके अलावा कई जिलाध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व संगठन मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद और संगठन की समझ रखने वाले करीब 1000 लोगों की भी अलग अलग चुनाव ी जिम्मेदारी दी गई थी। सिर्फ कमहटी सीट नहीं जीत पाई बीजेपीराज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्यमंत्रे दिनेश खटीक, संजय गंगवार, पूर्व सांसद अलय मिश्र टेनी और सुब्रत पाठक महीने से यहां डेरा डाले हुए थे। पाठक के पास हुगली का दयित्व थ। वहीं, दयाशंकर मिश्र दयालु के पास दमदम लोकसभा के अंतर्गत अने वाले सात विधानसभा सीटें थीं। इनमें खरा, पानीहटी, दमदम, उत्तर दमदम, बरानगर, रामचरहा और गोपालपुर में बीजेपी को जीत मिली है। यहां बीजेपी सिर्फ कमहटी विधानसभा सीट नहीं जीत पायी। स्वाति सिंह और आनंद शुक्ला भी संभाल रहे थे चुनाव ी मैनेजमेंटइनके अलावा पूर्व मंत्री स्वाति सिंह कोलकाता दक्षिण में बिहाल सीट, उपेंद्र तिवारी हावड़ा टाउन की संकरेल सीट और आनंद शुक्ला हाबरा सीट पर चुनाव ी मैनेजमेंट संभाल रहे थे। मेरठ- गाजियाबाद क्षेत्र से एमएलसी धर्मेद्र भारद्वाज बैरकपुर जिले को जगतदल वस और कानपुर से एमएलसी अरुण पाठक नईहाटी सीट कैंप करके चुनाव ी कमान संभाले थे। यूपी के बाद बंसल ने संभाला पश्चिम बंगाल 2022 में यूपी में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। साथ में उन्हें पश्चिम बंगाल , ओडिशा और तेलंगाना की जिम्मेदारी दे दी गई। ओडिशा में भाजपा को गीत दिलाने के बाद बंसल का फोकस पश्चिम बंगाल पर ही था । बंसल ने यूपी की तरह ही पश्चिम बंगाल में में 'माइक्रोमैनेजमेंट' और 'साइंटिफिक इलेक्शन इंजिनियरिंग' पर फोकस किया। कई नए प्रयोग मी किए गए, जिसमें एक महीने के भीतर बीजेपी की 1.65 लाख छोटी बैठकों के जरिये वोटर्स के घर तक पहुंचना और खिलाडि़यों से संवाद करना था। क्या फिर यूपी में बंसल दिखाएंगे कौशल?
चर्चा है कि बंगाल की जीत के बाद अब राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को यूपी प्रभारी के तौर पर चुनावी जिम्मा दिया जा सकता है। दरअसल, राष्ट्रीय स्वंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रह चुके बंसल का पहला चुनावी कौशल यूपी में 2014 में दिखाई पड़ा था। 2014 लोकसभा चुनाव में दिखाया था कमालबंसल की एंट्री 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले उस वक्त के यूपी प्रभारी बनाए गए अमित शाह के सहयोगी के तौर पर हुई थी। शाह के सहयोगी के तौर पर सुनील बंसल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कमाल दिखाया और 73 सीटें जीतने में उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही बंसल को यूपी भाजपा का संगठन महामंत्री बना दिया गया। बंसल ने आते ही शहरी पार्टी के तौर पर चर्चित भाजपा संगठन की संरचना में नीचे तक बदलाव किए। संगठन के विस्तार के लिए नए प्रयोगों के सूत्रधार बने। कहा जाता है कि बूथ से लेकर पन्ना प्रमुखों की संरचना बंसल की हो देन है। 2022 में दिल्ली चले गएजातीय प्रयोगों की नई सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर यूपी बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 सीटों की बड़ी कामयाबी दिलाने के पीछे का सूत्रधान बंसल को ही माना जाता है। 2022 में बीजेपी को यूपी में जीत दिलाकर वह दिल्ली चले गए थे
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