यूपी बोर्ड कक्षा 9-12 पुस्तकें मूल्य सूची 2026: विषयवार कीमतें जारी

यूपी बोर्ड ने 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक की नई किताबों की विषयवार कीमतें जारी की हैं। यह कदम छात्रों को महंगी किताबों से बचाने और शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यहाँ सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों की सूची और उनके मूल्य दिए गए हैं।

यूपी बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों की विषयवार मूल्य सूची जारी की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए 7-7 किताबों और 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 17-17 किताबों के मूल्य और अधिकृत मुद्रकों या वितरकों के नाम घोषित किए हैं। यह जानकारी ऐसे समय में जारी की गई है जब कुछ स्कूल छात्रों को मनमाने ढंग से महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे। यूपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक के कई विषयों की किताबें कम

दामों पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।\शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए, यूपी बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान सहित कुल 36 विषयों के लिए NCERT, नई दिल्ली की 70 पाठ्यपुस्तकों और कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों की चयनित 12 पाठ्यपुस्तकों को राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित संस्थानों में छात्रों के लिए कम कीमत पर उपलब्ध कराया है। वर्तमान सत्र 2026-27 के लिए यूपी बोर्ड (UPMSP) ने कक्षा 9 से 12 तक के कुल 36 आधारित विषयों और 12 मौलिक विषयों की पाठ्यपुस्तकें बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध कराई हैं। इन पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और वितरण के लिए 03 प्रिंटरों को अधिकृत किया गया है। विषयवार किताबों के मूल्य नीचे दी गई सूची में देखे जा सकते हैं। यूपी बोर्ड ने यह कदम छात्रों को महंगी किताबों से बचाने और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया है।\यूपी बोर्ड कक्षा 9 की किताबें और उनके मूल्य इस प्रकार हैं: अंग्रेजी की तीन किताबें, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक राजनीति की चार किताबें, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की एक-एक किताब शामिल है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 की किताबों में अंग्रेजी की तीन, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक राजनीति की चार किताबें, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की एक-एक किताब शामिल हैं। इसी तरह, कक्षा 11 की किताबों में अंग्रेजी की दो, भौतिक विज्ञान की दो, रसायन विज्ञान की दो, जीव विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र की दो, नागरिक शास्त्र की दो, इतिहास, भूगोल की तीन, अर्थशास्त्र की दो, व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र की दो, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान की दो, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की एक-एक किताबें शामिल हैं। कक्षा 12 की किताबों में अंग्रेजी की दो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की किताबें शामिल हैं। सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों की सूची और उनके मूल्य बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे छात्र और अभिभावक आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी बोर्ड का यह प्रयास छात्रों के लिए शिक्षा को किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।\यहाँ, यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य सूची दी गई है, जिससे छात्रों को किताबें खरीदते समय पारदर्शिता रहे और वे किसी भी तरह की शोषण से बच सकें। यह कदम छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगा। बोर्ड का लक्ष्य है कि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें





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