यूपी-112 सेवा को छह नई पीआरवी गाड़ियां, यूपीडा की तीन गाड़ियां और स्टाफ तैनात, कुल नौ टीमें गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगी। एसएसपी अंकिता शर्मा ने यह व्यवस्था की है। एसएसपी ने कहा कि नई पीआरवी के संचालन से यात्रियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी होगी। सभी वाहनों के रूट भी तय कर दिए गए हैं ताकि पूरे एक्सप्रेसवे क्षेत्र की लगातार निगरानी हो सके। एसएसपी ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और अपराध नियंत्रण के लिए तकनीकी संसाधनों का भी सहारा लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए व्यापार मंडलों और स्थानीय व्यापारियों से सहयोग लिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि कैमरों की मदद से यातायात संचालन को सुचारु बनाने के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। एसएसपी ने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए लगातार आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर रही है। आने वाले समय में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाएगा।

जागरण संवाददाता, बदायूं। गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही यूपी-112 सेवा को छह नई पीआरवी गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। एसएसपी अंकिता शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस कार्यालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई गाड़ियों के शामिल होने से आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इन सभी छह पीआरवी को गंगा एक्सप्रेसवे पर तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त यूपीडा की तीन गाड़ियां और उसका स्टाफ यहां तैनात किया जाएगा। कुल नौ टीमें 24 घंटे गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगी । गंगा एक्सप्रेसवे का करीब 92 किलोमीटर हिस्सा बदायूं जिले से होकर गुजर रहा है। इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुल नौ वाहन तैनात किए गए हैं। इनमें छह नई यूपी-112 पीआरवी शामिल हैं, जबकि तीन वाहन यूपीडा की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। इन वाहनों में स्टाफ भी तैनात रहेगा और सभी टीमें 24 घंटे एक्सप्रेसवे पर सक्रिय रहकर पेट्रोलिंग करेंगी। एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं, आपराधिक घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि नई पीआरवी के संचालन से यात्रियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी होगी। सभी वाहनों के रूट भी तय कर दिए गए हैं ताकि पूरे एक्सप्रेसवे क्षेत्र की लगातार निगरानी हो सके। एसएसपी ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और अपराध नियंत्रण के लिए तकनीकी संसाधनों का भी सहारा लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए व्यापार मंडलों और स्थानीय व्यापारियों से सहयोग लिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि कैमरों की मदद से यातायात संचालन को सुचारु बनाने के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। एसएसपी ने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए लगातार आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर रही है। आने वाले समय में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाएगा। इस मौके पर एसपी देहात हृदेश कठेरिया, एसपी सिटी अभिषेक सिंह, सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय, सीओ उझानी सुनील सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यह भी पढ़ें- बदायूं: 'पापा बुला रहे हैं' कह कर स्कूल से ले गया, फिर गाड़ी में किया दुष्कर्म; कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सज.

जागरण संवाददाता, बदायूं। गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही यूपी-112 सेवा को छह नई पीआरवी गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। एसएसपी अंकिता शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस कार्यालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई गाड़ियों के शामिल होने से आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इन सभी छह पीआरवी को गंगा एक्सप्रेसवे पर तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त यूपीडा की तीन गाड़ियां और उसका स्टाफ यहां तैनात किया जाएगा। कुल नौ टीमें 24 घंटे गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगी। गंगा एक्सप्रेसवे का करीब 92 किलोमीटर हिस्सा बदायूं जिले से होकर गुजर रहा है। इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुल नौ वाहन तैनात किए गए हैं। इनमें छह नई यूपी-112 पीआरवी शामिल हैं, जबकि तीन वाहन यूपीडा की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। इन वाहनों में स्टाफ भी तैनात रहेगा और सभी टीमें 24 घंटे एक्सप्रेसवे पर सक्रिय रहकर पेट्रोलिंग करेंगी। एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं, आपराधिक घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि नई पीआरवी के संचालन से यात्रियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी होगी। सभी वाहनों के रूट भी तय कर दिए गए हैं ताकि पूरे एक्सप्रेसवे क्षेत्र की लगातार निगरानी हो सके। एसएसपी ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और अपराध नियंत्रण के लिए तकनीकी संसाधनों का भी सहारा लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए व्यापार मंडलों और स्थानीय व्यापारियों से सहयोग लिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि कैमरों की मदद से यातायात संचालन को सुचारु बनाने के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। एसएसपी ने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए लगातार आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर रही है। आने वाले समय में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाएगा। इस मौके पर एसपी देहात हृदेश कठेरिया, एसपी सिटी अभिषेक सिंह, सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय, सीओ उझानी सुनील सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यह भी पढ़ें- बदायूं: 'पापा बुला रहे हैं' कह कर स्कूल से ले गया, फिर गाड़ी में किया दुष्कर्म; कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सज





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गंगा एक्सप्रेसवे सुरक्षा व्यवस्था पीआरवी गाड़ियां यूपी-112 सेवा यूपीडा सपाट तैनात रहेंगी सपाट सुरक्षा व्यवस्था पीआरवी गाड़ियां यूपी-112 सेवा यूपीडा सपाट तैनात रहेंगी

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