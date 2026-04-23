यूपी बोर्ड 10वीं परिणाम 2026: आज जारी होगा, डायरेक्ट लिंक यहां मिलेगा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज 27 लाख से अधिक छात्रों के लिए यूपी बोर्ड 10वीं परिणाम 2026 जारी करेगा। छात्र upmsp.edu.in पर अपना रोल नंबर डालकर परिणाम जांच सकते हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( UPMSP ), प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षा 2026 का परिणाम आज जारी होने वाला है। यह खबर 27 लाख से अधिक छात्रों और उनके परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परिषद के कार्यालय सचिव भगवती सिंह और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.

महेंद्र देव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधिकारिक रूप से परिणाम घोषित करेंगे। इसके तुरंत बाद, छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, upmsp.edu.in पर अपना रोल नंबर दर्ज करके अपनी ऑनलाइन मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए वेबसाइट पर नज़र रखें। परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया 4 अप्रैल 2026 को पूरी हो गई थी। हालांकि, पहले यह प्रक्रिया 1 अप्रैल को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अवकाश के कारण इसे 4 अप्रैल तक बढ़ाया गया। इस वर्ष, लगभग 50 लाख परीक्षार्थियों की 3 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए राज्य भर में 249 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। इस महत्वपूर्ण कार्य में डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। मूल्यांकन के बाद, सभी उत्तर पुस्तिकाओं को 5 अप्रैल तक क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचा दिया गया, जिससे परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो सकी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिणाम सटीक और समय पर जारी किए जाएं, परिषद ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज द्वारा जारी किया जाता है। परिणाम घोषणा की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय सचिव भगवती सिंह और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.

महेंद्र देव पर होती है। इस वर्ष, कुल 27,50,945 छात्रों ने यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 14,38,682 लड़के और 13,12,263 लड़कियां थीं। परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक दो पालियों में आयोजित की गईं। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चली। व्यावहारिक परीक्षाएं जनवरी 2026 में आयोजित की गईं थीं। मूल्यांकन कार्य पूरा होने और अंकों को अपलोड करने तथा कुल अंकों की गणना करने के बाद, यूपी बोर्ड परिणाम तैयार किया गया है। आज, 10वीं के परिणाम का सीधा लिंक (Direct Link) सक्रिय कर दिया जाएगा, जिससे छात्र अपनी अस्थायी मार्कशीट (Provisional Marksheet) की जांच और डाउनलोड कर सकेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यह परिणाम छात्रों के भविष्य के शैक्षणिक मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी छात्रों को धैर्य रखने और सही जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही निर्भर रहने की सलाह दी जाती है





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