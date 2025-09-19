यूपी में चली डॉक्टर से जबरन उठाओ के घटना, स्वास्थ्य कर्मियों ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दीं

यूपी के इटावा में एक पुलिस वाला, डॉक्टर को जबरन अस्पताल से उठा लेता है।

यूपी के इटावा जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सिविल लाइंस थाने के प्रभारी ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर एक डॉक्टर को जबरन अस्पताल से उठा लिया। यह मामला एसएसपी की माँ की तबीयत बिगड़ने से जुड़ा है। इस घटना से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दीं। डॉक्टर राहुल बाबू पर पुलिस ने गाली-गलौज और धक्का-मुक्की का आरोप लगाया है। हालांकि, सीएमओ के आश्वासन के बाद चिकित्सा सेवाएं दोबारा शुरू हो गईं। SSP से बात करने के बाद जब पता चला कि प्राइवेट डॉक्टर पहले ही पहुंच चुके हैं, तो

पुलिसकर्मी डॉक्टर को बीच रास्ते में ही छोड़कर चले गए।\उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे फील्ड के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में कानून-व्यवस्था, बाढ़ की स्थिति, और आगामी त्योहारों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।\सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छात्रा से छेड़खानी और धमकी देने वाले शातिर बदमाश शिवम त्यागी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है।\बांदा जिले में बर्थडे पार्टी के लिए निकले चार दोस्त उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप की दीवार से जा टकराई। हादसा बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के महोबा मार्ग पर हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चारों युवक घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को कार से निकालकर अस्पताल भिजवाया। घायल युवक बबेरू थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस को कार के अंदर से नमकीन के पैकेट और बीयर की बोतलें भी बरामद हुई हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक नशे में हो सकते हैं।\गाजीबाद में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है. वे यहां ‘विकसित भारत, विकसित यूपी’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक पूर्व सांसद द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी करेंगे. मुख्यमंत्री का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक तय किया गया है. यह आयोजन पंडित दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, नेहरू नगर में होगा. कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.\500 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर संत प्रेमानंद से मिलने निकला युवक लखनऊ से 500 किलोमीटर की कठिन दंडवत यात्रा पर निकले संत प्रेमानंद जी के भक्त अखिल आज अपनी 149वें दिन की यात्रा पूरी करते हुए एटा शहर पहुंचे. भक्त अखिल का उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए. दिवाली से पहले वे वृंदावन पहुंचकर अपने गुरु संत प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करेंगे. रास्ते भर जगह-जगह लोग उनकी आस्था, संकल्प और साधना को देखते हुए उनका स्वागत व सम्मान कर रहे हैं





UP News

