यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप: बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में किया बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों के समय में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब बच्चों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए नई समय सारिणी लागू की गई है।

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। तापमान में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित होने वाले सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के समय में बदलाव की घोषणा की गई है। अब तक स्कूल सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक संचालित हो रहे थे, जिसके कारण बच्चों को भरी

दोपहरी में घर लौटने पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विभाग के ताजा आदेश के अनुसार, अब विद्यालयों का संचालन सुबह 7.30 बजे से शुरू होगा और शैक्षणिक कार्य दोपहर 12.30 बजे तक संपन्न हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नई समय सारिणी के अनुसार, सुबह 7.30 बजे से 7.40 बजे तक प्रार्थना सभा और योग सत्र का आयोजन किया जाएगा, ताकि दिन की शुरुआत स्वस्थ वातावरण में हो सके। इसके पश्चात शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चलेंगे और सुबह 10.00 बजे से 10.15 बजे तक का समय मध्यावकाश यानी लंच ब्रेक के लिए निर्धारित किया गया है। दोपहर 12.30 बजे तक पढ़ाई पूरी होने के बाद, विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दोपहर 1.30 बजे तक विद्यालय परिसर में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इस अतिरिक्त एक घंटे की अवधि में शिक्षक अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों, शैक्षणिक फाइलों के रखरखाव और अन्य आवश्यक विभागीय कार्यों को पूरा करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में बढ़ते तापमान के कारण शिक्षक संगठनों और अभिभावकों की ओर से लगातार समय में बदलाव की मांग की जा रही थी। कई जनपदों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन ने पहले ही समय में फेरबदल कर दिया था, लेकिन अब शासन स्तर से इसे पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दिया गया है। निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए प्रबंध समितियां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए यह कदम बच्चों को हीटवेव और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचाने में कारगर साबित होगा। विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं और सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्र को चिलचिलाती धूप का सामना न करना पड़े। स्कूलों में पर्याप्त पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो





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