यूपी के हमीरपुर में कार और ट्रक की टक्कर, 4 लोगों की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल

यूपी के हमीरपुर में NH-34 पर कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 1 महिला गंभीर रूप से घायल है। कार सवार एक परिवार के 4 सदस्य थे, जिनकी मौत हुई है। यह हादसा उस समय हुआ जब कार बागेश्वर धाम से लौट रही थी। कार सवारों ने ओवरटेक करने की कोशिश की लेकिन सामने से आ रहे ट्रक से उनकी सीधी टक्कर हो गई। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू की है।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में NH-34 पर कार और ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। कार सवार एक परिवार के चार सदस्य थे, जिनकी मौत हुई है। यह हादसा उस समय हुआ जब कार बागेश्वर धाम से लौट रही थी। कार सवारों ने ओवरटेक करने की कोशिश की लेकिन सामने से आ रहे ट्रक से उनकी सीधी टक्कर हो गई। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने बताया कि डिवाइडर न होना हादसों की बड़ी वजह है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और सभी शवों को सीएचसी पहुंचाया। घायल महिला का इलाज जारी है। परिजनों को हादसे की सूचना दी गई.

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में NH-34 पर कार और ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। कार सवार एक परिवार के चार सदस्य थे, जिनकी मौत हुई है। यह हादसा उस समय हुआ जब कार बागेश्वर धाम से लौट रही थी। कार सवारों ने ओवरटेक करने की कोशिश की लेकिन सामने से आ रहे ट्रक से उनकी सीधी टक्कर हो गई। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने बताया कि डिवाइडर न होना हादसों की बड़ी वजह है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और सभी शवों को सीएचसी पहुंचाया। घायल महिला का इलाज जारी है। परिजनों को हादसे की सूचना दी गई





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