यूपी चुनाव 2027: अखिलेश के तंज पर केशव मौर्य का करारा जवाब, गरमाई राजनीति

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। अखिलेश यादव के तंज पर केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा जवाब दिया है, जिससे दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति क माहौल गर्मा गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा के नेताओं पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा था। यह हमला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद किया गया, जिसमें दोनों उपमुख्यमंत्री एक साथ टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। अखिलेश यादव ने इस वीडियो पर व्यंग्य करते हुए कहा कि दो स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती। यह टिप्पणी उन्होंने पहले भी केशव प्रसाद मौर्य के संदर्भ में की है। चुनावी वर्ष की शुरुआत के साथ ही इस तरह के बयान ने केशव प्रसाद मौर्य को जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। अखिलेश यादव ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के वीडियो को साझा करते हुए यह व्यंग्य किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दो अलग-अलग चीजों को एक साथ लाने से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के इस बयान को गंभीरता से लिया और करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक मजबूत और सफल जोड़ी को देखकर घबरा रहे हैं, जो स्वाभाविक है। मौर्य ने यह भी कहा कि उनकी और ब्रजेश पाठक की जोड़ी अब जनता के विश्वास का प्रतीक बन गई है। उन्होंने अपनी वंशावली का उल्लेख करते हुए कहा कि वे महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं और अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। मौर्य ने यह भी बताया कि वे करुणावतार भगवान गौतम बुद्ध की विरासत से भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को शांति, समानता और न्याय का मार्ग दिखाया। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि उनके संरक्षण में शाक्य समाज, कुशवाहा, मौर्य, सैनी और अन्य वंचित एवं कमजोर वर्गों पर अत्याचार किए गए, जिसे देश और प्रदेश कभी नहीं भूलेंगे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इन अत्याचारों का जवाब आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से कमल खिलाकर दिया जाएगा। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प को दोहराया और कहा कि हर अन्याय का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद, केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ब्रजेश पाठक के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने एक चार पंक्तियों वाली कविता के माध्यम से भी अखिलेश यादव पर हमला बोला, जिसमें ‘लाल टोपी’ और ‘साइकिल निशान’ का उल्लेख किया गया, जो समाजवादी पार्टी के प्रतीक हैं। कविता में कहा गया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को ‘सैफई’ ( अखिलेश यादव का पैतृक गांव) से विदा कर दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 को लेकर संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उन पर हमला कर भाजपा की रणनीति को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह राजनीति क खींचतान आने वाले समय में और भी तेज होने की संभावना है, क्योंकि दोनों पार्टियां 2027 के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस चुनावी माहौल में जनता की नज़रे दोनों पार्टियों के बयानों और रणनीतियों पर टिकी हुई हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा के नेताओं पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा था। यह हमला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद किया गया, जिसमें दोनों उपमुख्यमंत्री एक साथ टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। अखिलेश यादव ने इस वीडियो पर व्यंग्य करते हुए कहा कि दो स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती। यह टिप्पणी उन्होंने पहले भी केशव प्रसाद मौर्य के संदर्भ में की है। चुनावी वर्ष की शुरुआत के साथ ही इस तरह के बयान ने केशव प्रसाद मौर्य को जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। अखिलेश यादव ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के वीडियो को साझा करते हुए यह व्यंग्य किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दो अलग-अलग चीजों को एक साथ लाने से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के इस बयान को गंभीरता से लिया और करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक मजबूत और सफल जोड़ी को देखकर घबरा रहे हैं, जो स्वाभाविक है। मौर्य ने यह भी कहा कि उनकी और ब्रजेश पाठक की जोड़ी अब जनता के विश्वास का प्रतीक बन गई है। उन्होंने अपनी वंशावली का उल्लेख करते हुए कहा कि वे महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं और अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। मौर्य ने यह भी बताया कि वे करुणावतार भगवान गौतम बुद्ध की विरासत से भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को शांति, समानता और न्याय का मार्ग दिखाया। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि उनके संरक्षण में शाक्य समाज, कुशवाहा, मौर्य, सैनी और अन्य वंचित एवं कमजोर वर्गों पर अत्याचार किए गए, जिसे देश और प्रदेश कभी नहीं भूलेंगे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इन अत्याचारों का जवाब आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से कमल खिलाकर दिया जाएगा। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प को दोहराया और कहा कि हर अन्याय का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद, केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ब्रजेश पाठक के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने एक चार पंक्तियों वाली कविता के माध्यम से भी अखिलेश यादव पर हमला बोला, जिसमें ‘लाल टोपी’ और ‘साइकिल निशान’ का उल्लेख किया गया, जो समाजवादी पार्टी के प्रतीक हैं। कविता में कहा गया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को ‘सैफई’ (अखिलेश यादव का पैतृक गांव) से विदा कर दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 को लेकर संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उन पर हमला कर भाजपा की रणनीति को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह राजनीतिक खींचतान आने वाले समय में और भी तेज होने की संभावना है, क्योंकि दोनों पार्टियां 2027 के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस चुनावी माहौल में जनता की नज़रे दोनों पार्टियों के बयानों और रणनीतियों पर टिकी हुई हैं





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