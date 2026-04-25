यूपी होमगार्ड परीक्षा-2026: प्रयागराज में 37 केंद्र, रेलवे और रोडवेज ने की विशेष तैयारी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित 'यूपी होमगार्ड परीक्षा-2026' के लिए प्रयागराज में 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रेलवे और रोडवेज ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं।

प्रयागराज , उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित ' यूपी होमगार्ड परीक्षा -2026' के लिए प्रयागराज जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले भर में कुल 37 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ आगामी 25, 26 और 27 अप्रैल को दो पालियों में यह महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में पूरे जिले से कुल 84,096 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसके मद्देनज़र प्रशासन ने सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो परीक्षा की निष्पक्षता और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को सभी सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें परीक्षा तैयारियों की गहन समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम दोनों ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। रेलवे ने निगरानी के लिए एक वार रूम स्थापित किया है और 10 अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव दिया है। कानपुर-फतेहपुर मेमू (64594) अब सूबेदारगंज तक चलेगी, इटावा-कानपुर मेमू (64604) लखनऊ तक, दिल्ली-टूंडला मेमू (64584) गोविंदपुरी तक और आगरा-मैनपुरी मेमू (64623) फर्रुखाबाद तक विस्तारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, पैसेंजर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थियों को यात्रा करने में सुविधा हो। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, टूंडला, इटावा और मैनपुरी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर वार रूम से सीधी निगरानी रखी जाएगी, जिससे भीड़ बढ़ने की स्थिति में तत्काल अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकें। स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट विंडो और विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। रोडवेज ने भी परीक्षा अवधि के दौरान बसों के फेरों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जौनपुर, बनारस, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बांदा और मीरजापुर जैसे प्रमुख मार्गों पर रोडवेज बसें 80 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक रवींद्र कुमार ने बताया कि बस अड्डों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो बसों के संचालन और परीक्षार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए रोडवेज और रेलवे दोनों ही अपनी-अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोडवेज बसें सभी रूटों पर अतिरिक्त फेरे लगाएंगी और कतारबद्ध अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रेनों में बैठाया जाएगा। स्टेशनों पर वाणिज्यिक और आरपीएफ की टीमें संयुक्त रूप से प्रबंधन करेंगी ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रयागराज , कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और इटावा स्टेशनों पर रिजर्व रेक तैयार रखे गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ट्रेनों को तुरंत आगे बढ़ाया जा सके। मेमू ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव भी दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थी उनका लाभ उठा सकें। परीक्षार्थियों की सहायता के लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिनमें 9415049606 ( रोडवेज कंट्रोल रूम नंबर), 18001802827 ( रोडवेज हेल्पलाइन नंबर) और 139 ( रेलवे हेल्पलाइन नंबर) शामिल हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके परीक्षार्थी अपनी यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि ' यूपी होमगार्ड परीक्षा -2026' निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित की जाए, ताकि सभी परीक्षार्थी बिना किसी परेशानी के अपनी परीक्षा दे सकें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित 'यूपी होमगार्ड परीक्षा-2026' के लिए प्रयागराज जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले भर में कुल 37 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ आगामी 25, 26 और 27 अप्रैल को दो पालियों में यह महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में पूरे जिले से कुल 84,096 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसके मद्देनज़र प्रशासन ने सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो परीक्षा की निष्पक्षता और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को सभी सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें परीक्षा तैयारियों की गहन समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम दोनों ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। रेलवे ने निगरानी के लिए एक वार रूम स्थापित किया है और 10 अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव दिया है। कानपुर-फतेहपुर मेमू (64594) अब सूबेदारगंज तक चलेगी, इटावा-कानपुर मेमू (64604) लखनऊ तक, दिल्ली-टूंडला मेमू (64584) गोविंदपुरी तक और आगरा-मैनपुरी मेमू (64623) फर्रुखाबाद तक विस्तारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, पैसेंजर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थियों को यात्रा करने में सुविधा हो। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, टूंडला, इटावा और मैनपुरी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर वार रूम से सीधी निगरानी रखी जाएगी, जिससे भीड़ बढ़ने की स्थिति में तत्काल अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकें। स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट विंडो और विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। रोडवेज ने भी परीक्षा अवधि के दौरान बसों के फेरों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जौनपुर, बनारस, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बांदा और मीरजापुर जैसे प्रमुख मार्गों पर रोडवेज बसें 80 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक रवींद्र कुमार ने बताया कि बस अड्डों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो बसों के संचालन और परीक्षार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए रोडवेज और रेलवे दोनों ही अपनी-अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोडवेज बसें सभी रूटों पर अतिरिक्त फेरे लगाएंगी और कतारबद्ध अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रेनों में बैठाया जाएगा। स्टेशनों पर वाणिज्यिक और आरपीएफ की टीमें संयुक्त रूप से प्रबंधन करेंगी ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और इटावा स्टेशनों पर रिजर्व रेक तैयार रखे गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ट्रेनों को तुरंत आगे बढ़ाया जा सके। मेमू ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव भी दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थी उनका लाभ उठा सकें। परीक्षार्थियों की सहायता के लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिनमें 9415049606 (रोडवेज कंट्रोल रूम नंबर), 18001802827 (रोडवेज हेल्पलाइन नंबर) और 139 (रेलवे हेल्पलाइन नंबर) शामिल हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके परीक्षार्थी अपनी यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि 'यूपी होमगार्ड परीक्षा-2026' निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित की जाए, ताकि सभी परीक्षार्थी बिना किसी परेशानी के अपनी परीक्षा दे सकें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी





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यूपी होमगार्ड परीक्षा प्रयागराज रेलवे रोडवेज परीक्षा केंद्र

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