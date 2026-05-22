यूरोप के आर्थिक संकट: ऊर्जा कीमत बढ़ने से 'महंगाई बम' फूटा

यूरोपीय संघ (EU) के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई एक साल में 3.1 प्रतिशत और 2027 में 2.4 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ी महंगाई धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी असर डालेगी और वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ सकती हैं. ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है.यूरोपीय संघ के इकोनॉमी कमिश्नर ने कहा है कि यूरोपीय संघ की 'महंगाई बम' पहली बार आ गई है और इसे निपटना होगा. उन्होंने कहा है कि आपात स्थिति में कदम उठाए जाएं, जैसे कि अधिक तेल भंडार, presupplementation टैंक, या अतिरिक्त पहुंच, जो कि ऊर्जा संकट से उत्पन्न मांग को पूरा करने में मदद करेगा. यूरोग्रुप के अध्यक्ष ने कहा है कि यूरोपीय संघ के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होने तक संभावित मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्थान है.

यूरोप में तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का असर अगले कई वर्षों तक जारी रह सकता है. यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध के बाद पैदा हुए ऊर्जा संकट के कारण 2027 के अंत तक महंगाई ऊंची बनी रह सकती है.

ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है. यूरोप में तेल और गैस की कीमतें कम से कम 2027 के अंत तक ऊंची बनी रह सकती हैं. यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान युद्ध के बाद ऊर्जा संकट का असर लंबे समय तक जारी रहेगा और इसका प्रभाव रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर भी पड़ेगा.

ीय संघ के इकोनॉमी कमिश्नर वाल्डिस डाब्रोव्स्की ने कहा कि बढ़ती ऊर्जा कीमतें महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह हैं. उन्होंने बताया कि इस साल यूरोजोन में महंगाई दर 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2027 में यह 2.4 प्रतिशत रह सकती है. इससे पहले इस साल के लिए महंगाई का अनुमान 1.9 प्रतिशत लगाया गया था.

डाब्रोव्स्की ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ी महंगाई धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी असर डालेगी और वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ सकती हैं. वहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि अगर पश्चिम एशिया के संघर्ष अभी समाप्त हो जाए, तब भी उसके देर से दिखने वाले प्रभाव बाजार में लंबे समय तक बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि संकट खत्म होने के बाद भी वस्तुओं की कीमतें पहले के मुकाबले अधिक रहेंगी.

पश्चिम एशिया जंग से फूटा 'महंगाई बम', कैसे निपटेगा भारत? देखें हल्ला बोललेगार्ड ने कहा कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) मूल्य स्थिरता बनाए रखने और महंगाई को 2 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ के पास तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे संभावित मांग को पूरा किया जा सकता है.

यूरोग्रुप के अध्यक्ष कुरियाकोस पिएराकाकिस ने कहा कि यूरोप के लिए संकट का अंत तभी माना जाएगा, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना किसी रुकावट और अतिरिक्त शुल्क के जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य हो जाएगी. दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस की सप्लाई इसी समुद्री मार्ग से गुजरती है. उन्होंने कहा कि यूरोजोन की आर्थिक वृद्धि इस साल 0.9 प्रतिशत और 2027 में 1.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

हालांकि, यह पहले के अनुमान से कम है, लेकिन यूरोप फिलहाल मंदी की स्थिति से दूर है





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