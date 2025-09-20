यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर हमले का भारत पर कोई असर नहीं, सरकार सतर्क

भारत सरकार ने लंदन और ब्रुसेल्स सहित यूरोपीय हवाई अड्डों पर हुए साइबर हमले पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें MUSE सॉफ्टवेयर को निशाना बनाया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में दिल्ली हवाई अड्डे पर भी इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाई गई है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने लंदन और ब्रुसेल्स सहित कई यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर हमले से परिचालन बाधित होने की खबरों पर तत्काल प्रतिक्रिया दी है। खबरों में कहा गया है कि यूरोप में हुए इस साइबर हमले का निशाना MUSE सॉफ्टवेयर था, जिसके कारण विभिन्न हवाई अड्डों पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन रिपोर्टों पर जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि भारत भी दिल्ली हवाई अड्डे पर इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, लेकिन अभी तक देश के हवाई अड्डों पर इस हमले का कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार

ने यह भी आश्वासन दिया है कि भारतीय हवाई अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।\मंत्रालय ने एक विस्तृत बयान जारी करते हुए कहा कि यूरोप में साइबर हमले की खबरें सामने आने के बाद, भारत सरकार ने भारतीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने का फैसला किया है। हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने कहा कि हालांकि अभी तक भारत में साइबर हमले का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि वह इस स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में कई अन्य संस्थाओं के साथ बातचीत के अनुसार, अभी तक किसी भी प्रकार का असर देखने को नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने उन हवाई अड्डों की सूची भी जारी की है जो MUSE सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करते हैं, ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, गोवा, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे MUSE सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करते हैं।\यह भी ध्यान देने योग्य है कि MUSE एप्लीकेशन का उपयोग मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि कोलिन्स एमयूएसई एप्लीकेशन का उपयोग मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में किया जाता है और ओपन सोर्स इंटेल के अनुसार इस घटना के कारण केवल चुनिंदा एयरपोर्ट ही प्रभावित हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे ईमेल के माध्यम से कोलिन्स एयरोस्पेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीधा फोन संपर्क उपलब्ध नहीं है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में हवाई अड्डों का परिचालन सुरक्षित रहे और यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर, सरकार किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि हवाई अड्डों पर किसी भी प्रकार की व्यवधान से बचा जा सके और यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और निर्बाध रहे। भारत सरकार इस मामले पर पूरी तरह से निगरानी रख रही है और स्थिति सामान्य होने तक सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

साइबर हमला हवाई अड्डा सुरक्षा भारत सरकार MUSE सॉफ्टवेयर

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

Myanmar to scrutinise Chinese BRI Railway projectThe government of Myanmar has decided to scrutinize the Muse-Mandalay railway project connecting Mandalay with the capital city of Yunnan province in China.

और पढो »