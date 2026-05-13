ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने घोषणा की कि ब्रिटेन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर, होर्मुज जल Drums को सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ब्रिटेन ने ड्रोन, लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात करने की योजना बनाई है और यह दावा किया कि यह रक्षात्मक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह रक्षात्मक है, और ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने 40 रक्षा मंत्रियों की एक बैठक के दौरान यह घोषणा की। साथ ही, ब्रिटेन EU के साथ-साथ कुछ अन्य को खोला गया है, और यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद काजा कलास की घोषणा करते हुए, EU कुछ सदस्य देशों में अधिक जहाज भेजने की इच्छा जताई है और इससे कम करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन को समर्थन देने का वादा किया है।

लंदन: ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने बताया कि ब्रिटेन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर होर्मुज जलडमरो से जहाजों की आवाजाही सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ब्रिटेन ड्रोन, लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात करने की तैयारी में है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने यह घोषणा मंगलवार को 40 रक्षा मंत्रियों की एक बैठक के दौरान की। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के समर्थन के साथ होर्मुज की तैनाती रक्षात्मक मिशन के रूप में दी गई है। रक्षा के इस बहुराष्ट्रीय मिशन में सहयोगी देश अपने जहाजों को शांतिदूत के रूप में तैनात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने रॉयल नेवी का HMS ड्रैगन पहले ही इस क्षेत्र की ओर रवाना होने का भी खुलासा किया है। zároveň, रक्षा मंत्रालय ने यह भी खुलासा किया है कि अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती की जाएगी.

लंदन: ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने बताया कि ब्रिटेन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर होर्मुज जलडमरो से जहाजों की आवाजाही सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ब्रिटेन ड्रोन, लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात करने की तैयारी में है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने यह घोषणा मंगलवार को 40 रक्षा मंत्रियों की एक बैठक के दौरान की। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के समर्थन के साथ होर्मुज की तैनाती रक्षात्मक मिशन के रूप में दी गई है। रक्षा के इस बहुराष्ट्रीय मिशन में सहयोगी देश अपने जहाजों को शांतिदूत के रूप में तैनात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने रॉयल नेवी का HMS ड्रैगन पहले ही इस क्षेत्र की ओर रवाना होने का भी खुलासा किया है। zároveň, रक्षा मंत्रालय ने यह भी खुलासा किया है कि अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती की जाएगी





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