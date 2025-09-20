यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर हमले के कारण उड़ानें प्रभावित, तकनीकी खराबी बनी वजह

लंदन, ब्रसेल्स और अन्य प्रमुख यूरोपीय हवाई अड्डों पर कॉलिन्स एयरोस्पेस में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानों में देरी हुई है। एयरलाइनों के चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम प्रभावित, यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हीथ्रो एयरपोर्ट ने यात्रियों से उड़ान की स्थिति जांचने और समय से पहले पहुंचने का आग्रह किया है।

लंदन, ब्रसेल्स और कई प्रमुख यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर हमले के कारण उड़ानों में देरी हुई है। इस घटना के पीछे कॉलिन्स एयरोस्पेस नामक कंपनी में आई तकनीकी समस्या बताई जा रही है, जो अनेक एयरलाइनों के चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम का प्रबंधन करती है। हीथ्रो हवाई अड्डे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तकनीकी समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति एयरलाइन से जांच लें और लंबी दूरी की उड़ानों के लिए तीन घंटे

पहले, जबकि घरेलू उड़ानों के लिए दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। कॉलिन्स एयरोस्पेस, जो वैश्विक स्तर पर कई हवाई अड्डों पर विभिन्न एयरलाइनों के लिए चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम प्रदान करता है, एक तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है जिसके कारण प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए देरी हो सकती है। प्रदाता इस समस्या को तेजी से हल करने के लिए काम कर रहा है, हम सलाह देते हैं... हीथ्रो एयरपोर्ट ने ट्वीट किया। हवाई अड्डे ने यह भी बताया कि चेक-इन क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि यात्रियों की सहायता की जा सके और व्यवधान को कम किया जा सके। हवाई अड्डे ने हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी है।\यह घटना विशेष रूप से यूरोप के प्रमुख हवाई अड्डों में चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रही है। कॉलिन्स एयरोस्पेस, जो कई एयरलाइनों को सेवाएं प्रदान करता है, के सिस्टम में आई खराबी के कारण दुनिया भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। कई एयरलाइंस इस तकनीकी समस्या के कारण प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को अपनी उड़ानों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हवाई अड्डों पर स्थिति को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन फिर भी देरी की संभावना बनी हुई है। यात्री अपनी उड़ानों की स्थिति जानने के लिए लगातार एयरलाइंस से संपर्क कर रहे हैं, जिससे कॉल सेंटर पर भी दबाव बढ़ गया है। एयरलाइंस और हवाई अड्डे दोनों ही यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांग रहे हैं और समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए काम कर रहे हैं।\इस घटना से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारी असुविधा हुई है। लंबी दूरी की उड़ानों के लिए हवाई अड्डे पर तीन घंटे पहले और घरेलू उड़ानों के लिए दो घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है, जिससे हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ गई है। यात्रियों को चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों को भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती है। एयरलाइंस और हवाई अड्डे दोनों ही यात्रियों को अपडेट प्रदान करने और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कॉलिन्स एयरोस्पेस इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि समस्या को पूरी तरह से कब तक हल किया जा सकेगा। इस बीच, यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति पर नज़र रखने और आवश्यक अपडेट के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी जाती है





