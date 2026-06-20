यूरोपीय संघ ने असम की यात्रा संबंधी सलाह वापस ली

यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने असम की यात्रा नहीं करने संबंधी अपनी सलाह वापस ले ली है। हालांकि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (आफस्पा) के दायरे में आने वाले तीन जिलों के लिए अभी भी यात्रा नहीं करने की सलाह जारी रहेगी।

यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने असम की यात्रा नहीं करने संबंधी अपनी सलाह वापस ले ली है। हालांकि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम ( आफस्पा ) के दायरे में आने वाले तीन जिलों के लिए अभी भी यात्रा नहीं करने की सलाह जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को फेसबुक लाइव पर कहा, भारत में ईयू के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने असम के मुख्य सचिव को सूचित किया कि ईयू ने यात्रा से जुड़ी अपनी नकारात्मक सलाह शुक्रवार को वापस ले ली। इसका मतलब है कि ईयू के सभी 27 सदस्य देशों ने अपने नागरिकों के हमारे राज्य में आने पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं, सिवाय उन तीन जिलों के जहां आफस्पा लागू है। इन तीन जिलों में चराइदेव, तिनसुकिया और शिवसागर शामिल हैं। सीएम हिमंत ने कहा कि अमेरिका और कनाडा ने अभी तक असम के लिए यात्रा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। राज्य सरकार इस मामले को लेकर उनसे बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने पिछले साल अपने नागरिकों के लिए ऐसा ही परामर्श वापस ले लिया था.

यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने असम की यात्रा नहीं करने संबंधी अपनी सलाह वापस ले ली है। हालांकि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (आफस्पा) के दायरे में आने वाले तीन जिलों के लिए अभी भी यात्रा नहीं करने की सलाह जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को फेसबुक लाइव पर कहा, भारत में ईयू के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने असम के मुख्य सचिव को सूचित किया कि ईयू ने यात्रा से जुड़ी अपनी नकारात्मक सलाह शुक्रवार को वापस ले ली। इसका मतलब है कि ईयू के सभी 27 सदस्य देशों ने अपने नागरिकों के हमारे राज्य में आने पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं, सिवाय उन तीन जिलों के जहां आफस्पा लागू है। इन तीन जिलों में चराइदेव, तिनसुकिया और शिवसागर शामिल हैं। सीएम हिमंत ने कहा कि अमेरिका और कनाडा ने अभी तक असम के लिए यात्रा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। राज्य सरकार इस मामले को लेकर उनसे बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने पिछले साल अपने नागरिकों के लिए ऐसा ही परामर्श वापस ले लिया था





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