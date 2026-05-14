यूसीसी में हलाला पर क्या कहती है, उत्तराखंड की मजबूत पहल रंग दिखाने लगी

सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता लागू किया, अब कई राज्यों में यूसीसी को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है। हलाला जैसे प्रकरण पर यूसीसी क्या कहती है, यूसीसी में हलाला शब्द को सीधा जिक्र नहीं किया गया है लेकिन इस तरह के प्रकरणों के लिए व्यवस्था की गई है। यूसीसी की धारा 30 की उपधारा दो में पुनर्विवाह के अधिकार में विवाह-विच्छेदित पति या पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह बिना किसी शर्त के अनुमन्य होगा। धारा 32 की उपधारा में विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए दंड का प्रविधान किया गया है। आरोपित को तीन वर्ष तक की सजा तथा एक लाख का जुर्माना और जुर्माना न देने तक छह माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता लागू किया, अब कई राज्यों में यूसीसी को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है। हलाला जैसे प्रकरण पर यूसीसी क्या कहती है, यूसीसी में हलाला शब्द को सीधा जिक्र नहीं किया गया है लेकिन इस तरह के प्रकरणों के लिए व्यवस्था की गई है। यूसीसी की धारा 30 की उपधारा दो में पुनर्विवाह के अधिकार में विवाह-विच्छेदित पति या पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह बिना किसी शर्त के अनुमन्य होगा। धारा 32 की उपधारा में विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए दंड का प्रविधान किया गया है। आरोपित को तीन वर्ष तक की सजा तथा एक लाख का जुर्माना और जुर्माना न देने तक छह माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.
सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता लागू किया, अब कई राज्यों में यूसीसी को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है। हलाला जैसे प्रकरण पर यूसीसी क्या कहती है, यूसीसी में हलाला शब्द को सीधा जिक्र नहीं किया गया है लेकिन इस तरह के प्रकरणों के लिए व्यवस्था की गई है। यूसीसी की धारा 30 की उपधारा दो में पुनर्विवाह के अधिकार में विवाह-विच्छेदित पति या पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह बिना किसी शर्त के अनुमन्य होगा। धारा 32 की उपधारा में विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए दंड का प्रविधान किया गया है। आरोपित को तीन वर्ष तक की सजा तथा एक लाख का जुर्माना और जुर्माना न देने तक छह माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी
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