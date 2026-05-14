यूसीसी में हलाला पर क्या कहती है, उत्तराखंड की मजबूत पहल रंग दिखाने लगी

सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता लागू किया, अब कई राज्यों में यूसीसी को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है। हलाला जैसे प्रकरण पर यूसीसी क्या कहती है, यूसीसी में हलाला शब्द को सीधा जिक्र नहीं किया गया है लेकिन इस तरह के प्रकरणों के लिए व्यवस्था की गई है। यूसीसी की धारा 30 की उपधारा दो में पुनर्विवाह के अधिकार में विवाह-विच्छेदित पति या पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह बिना किसी शर्त के अनुमन्य होगा। धारा 32 की उपधारा में विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए दंड का प्रविधान किया गया है। आरोपित को तीन वर्ष तक की सजा तथा एक लाख का जुर्माना और जुर्माना न देने तक छह माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता लागू किया, अब कई राज्यों में यूसीसी को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है। हलाला जैसे प्रकरण पर यूसीसी क्या कहती है, यूसीसी में हलाला शब्द को सीधा जिक्र नहीं किया गया है लेकिन इस तरह के प्रकरणों के लिए व्यवस्था की गई है। यूसीसी की धारा 30 की उपधारा दो में पुनर्विवाह के अधिकार में विवाह-विच्छेदित पति या पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह बिना किसी शर्त के अनुमन्य होगा। धारा 32 की उपधारा में विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए दंड का प्रविधान किया गया है। आरोपित को तीन वर्ष तक की सजा तथा एक लाख का जुर्माना और जुर्माना न देने तक छह माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता लागू किया, अब कई राज्यों में यूसीसी को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है। हलाला जैसे प्रकरण पर यूसीसी क्या कहती है, यूसीसी में हलाला शब्द को सीधा जिक्र नहीं किया गया है लेकिन इस तरह के प्रकरणों के लिए व्यवस्था की गई है। यूसीसी की धारा 30 की उपधारा दो में पुनर्विवाह के अधिकार में विवाह-विच्छेदित पति या पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह बिना किसी शर्त के अनुमन्य होगा। धारा 32 की उपधारा में विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए दंड का प्रविधान किया गया है। आरोपित को तीन वर्ष तक की सजा तथा एक लाख का जुर्माना और जुर्माना न देने तक छह माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

कानून और न्याय यूसीसी हलाला समावेशी नागरिक संहिता समावेशी नागरिक संहिता में हलाला समावेशी नागरिक संहिता में हलाला पर क्या कहती ह समावेशी नागरिक संहिता में हलाला के लिए व्यवस्थ समावेशी नागरिक संहिता में हलाला के लिए दंड समावेशी नागरिक संहिता में हलाला के लिए दंड का समावेशी नागरिक संहिता में हलाला के लिए दंड का

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEET UG 2024: ৩০-৩২ লাখে বিক্রি করেছি নিটের প্রশ্নপত্র, বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি মাস্টারমাইন্ডের!NEET mastermind confessed I sell question paper in 30 to 32 lakhs just day before exam

Read more »

सुबह बासी मुंह चबाएं ये पांच पत्तियां, 32 के 32 दांतों में आएगी हीरे जैसी चमकसुबह बासी मुंह चबाएं ये पांच पत्तियां, 32 के 32 दांतों में आएगी हीरे जैसी चमक

Read more »

गोरखपुर आग हादसे में तीन की मौत, माला, अरविंद और बृजेश निषाद अब इस दुनिया में नहींगोरखपुर के चिलुआताल में आग से झुलसे परिवार के पांच सदस्यों में से नवविवाहिता माला (25), पति अरविंद निषाद (30) और जेठ बृजेश निषाद (32) की इलाज के दौरान मौत हो गई।

Read more »

कजाखस्तान में विमान दुर्घटना, 30 से अधिक की मौतएक अजरबैजान एयरलाइंस का विमान बाकू से ग्रोज्नी जा रहा था, जब पक्षियों के झुंड से टकराव के कारण अक्तौ शहर में आपातकालीन लैंडिंग के दौरान दुर्घटना हुई। जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 32 से अधिक लोग घायल हो गए।

Read more »

बिहार चुनाव: मुस्लिम वोटर्स को साधने की तैयारी में बीजेपी, ईद के मौके पर 'सौगात-ए-मोदी' कैंपेनबीजेपी के 32 हजार पदाधिकारी 32 हजार मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को 'सौगात-ए-मोदी' देंगे.

Read more »

मुंबई: दही हांडी उत्सव के दौरान बड़ा हादसा, 32 वर्षीय 'गोविंदा' की मौत; 30 लोग घायलमुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान मानखुर्द इलाके में रस्सी बांधते समय 32 वर्षीय गोविंदा जगमोहन शिवकिरण चौधरी की गिरने से मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दही हांडी उत्सव से जुड़े हादसों में शनिवार दोपहर तक 30 लोग घायल हो गए। बीएमसी ने घायल गोविंदों का मुफ्त इलाज कराने का आदेश दिया...

Read more »