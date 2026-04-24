येज्दी स्कैम्बलर 350 2026 लॉन्च: दमदार ऑफ-रोडिंग अनुभव अब किफायती दाम में

क्लासिक लीजेंड्स ने भारत में 2026 येज्दी स्कैम्बलर 350 मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसकी कीमत 1,99,950 रुपये से शुरू होती है। यह बाइक शक्तिशाली इंजन, बेहतर हैंडलिंग और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो इसे ऑफ-रोडिंग के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है।

क्लासिक लीजेंड्स ने भारतीय बाजार में 2026 येज्दी स्कैम्बलर 350 मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है, जो रोमांच और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन मिश्रण है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,99,950 रुपये निर्धारित की गई है। कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को बीएसए स्कैम्बलर 650 के साथ ही पेश किया है, जिसका उद्देश्य उन उत्साही लोगों को आकर्षित करना है जो किफायती मूल्य पर एक शक्तिशाली ऑफ-रोडिंग अनुभव की तलाश में हैं। येज्दी स्कैम्बलर 350 उन राइडर्स के लिए एक आदर्श विकल्प है जो शहर की सड़कों और चुनौतीपूर्ण इलाकों दोनों पर बेजोड़ प्रदर्शन चाहते हैं। इस मोटरसाइकिल में कई उन्नत विशेषताएं शामिल हैं जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाती हैं। येज्दी स्कैम्बलर 350 में 334cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जिसे कंपनी ने कतर नाम दिया है। यह इंजन 8,100 rpm पर 30 PS की अधिकतम शक्ति और 6,750 rpm पर 30 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है। यह इंजन न केवल शक्तिशाली है, बल्कि ईंधन दक्षता में भी उत्कृष्ट है, जो लगभग 30 kmpl का माइलेज प्रदान करता है। पुराने मॉडल की तुलना में, इस इंजन में शक्ति और टॉर्क दोनों में वृद्धि की गई है, जिससे यह और भी अधिक फुर्तीली और प्रतिक्रियाशील हो गई है। मोटरसाइकिल का वजन 174 kg है, जो पुराने मॉडल से 8 kg कम है। वजन कम करने के लिए, बाइक में दो साइलेंसर की जगह अब एक ही सिंगल एग्जॉस्ट दिया गया है, जिससे इसका संतुलन बेहतर हुआ है। राइडिंग मोड्स की बात करें तो, इसमें सड़क की स्थिति के अनुसार रोड, रेन और ऑफ-रोड जैसे तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। ये मोड्स बाइक की स्पीड और ट्रैक्शन को नियंत्रित करते हैं, जिससे राइडर को विभिन्न परिस्थितियों में बेहतर नियंत्रण मिलता है। ऑफ-रोडिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, इसमें लंबे ट्रैवल वाले सस्पेंशन और खास ब्लॉक पैटर्न वाले टायर दिए गए हैं, जो खराब रास्तों पर बेहतर संतुलन और पकड़ प्रदान करते हैं। सुरक्षा के लिए, बाइक में आगे की तरफ 320 mm और पीछे की तरफ 240 mm के डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो प्रभावी ब्रेकिंग प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। सीट की ऊंचाई 813 mm है, जो खराब रास्तों पर चलते समय राइडर को बेहतर दृश्यता और नियंत्रण प्रदान करती है। येज्दी स्कैम्बलर 350 का डिजाइन क्लासिक स्कैम्बलर शैली को दर्शाता है, जिसमें ऊंचा मडगार्ड, गोल एलईडी हेडलाइट और नए ग्राफिक्स वाला पेट्रोल टैंक शामिल है। यह मोटरसाइकिल आधुनिक तकनीक से भी लैस है, जिसमें डिजिटल मीटर, चौड़ा हैंडल बार और एलईडी लाइटिंग (हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर्स) शामिल हैं। ये विशेषताएं न केवल बाइक की कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि इसे एक आकर्षक और आधुनिक लुक भी देती हैं। येज्दी स्कैम्बलर 350 चार शानदार रंगों - ब्लैक, येलो, रेड और ब्लू में उपलब्ध है। ग्राहक अपनी पसंद और व्यक्तित्व के अनुसार कोई भी रंग चुन सकते हैं। कुल मिलाकर, येज्दी स्कैम्बलर 350 एक उत्कृष्ट मोटरसाइकिल है जो रोमांच, प्रदर्शन और आधुनिक तकनीक का एक आदर्श संयोजन प्रदान करती है। यह उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक बहुमुखी और शक्तिशाली मोटरसाइकिल की तलाश में हैं जो शहर और ऑफ-रोड दोनों तरह की राइडिंग के लिए उपयुक्त हो। कंपनी को उम्मीद है कि यह मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में एक बड़ी सफलता हासिल करेगी और येज्दी ब्रांड को और मजबूत बनाएगी। येज्दी स्कैम्बलर 350 निश्चित रूप से उन लोगों को पसंद आएगी जो एक अलग और रोमांचक राइडिंग अनुभव चाहते हैं। यह मोटरसाइकिल न केवल एक परिवहन का साधन है, बल्कि एक जीवनशैली का प्रतीक भी है.

क्लासिक लीजेंड्स ने भारतीय बाजार में 2026 येज्दी स्कैम्बलर 350 मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है, जो रोमांच और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन मिश्रण है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,99,950 रुपये निर्धारित की गई है। कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को बीएसए स्कैम्बलर 650 के साथ ही पेश किया है, जिसका उद्देश्य उन उत्साही लोगों को आकर्षित करना है जो किफायती मूल्य पर एक शक्तिशाली ऑफ-रोडिंग अनुभव की तलाश में हैं। येज्दी स्कैम्बलर 350 उन राइडर्स के लिए एक आदर्श विकल्प है जो शहर की सड़कों और चुनौतीपूर्ण इलाकों दोनों पर बेजोड़ प्रदर्शन चाहते हैं। इस मोटरसाइकिल में कई उन्नत विशेषताएं शामिल हैं जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाती हैं। येज्दी स्कैम्बलर 350 में 334cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जिसे कंपनी ने कतर नाम दिया है। यह इंजन 8,100 rpm पर 30 PS की अधिकतम शक्ति और 6,750 rpm पर 30 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है। यह इंजन न केवल शक्तिशाली है, बल्कि ईंधन दक्षता में भी उत्कृष्ट है, जो लगभग 30 kmpl का माइलेज प्रदान करता है। पुराने मॉडल की तुलना में, इस इंजन में शक्ति और टॉर्क दोनों में वृद्धि की गई है, जिससे यह और भी अधिक फुर्तीली और प्रतिक्रियाशील हो गई है। मोटरसाइकिल का वजन 174 kg है, जो पुराने मॉडल से 8 kg कम है। वजन कम करने के लिए, बाइक में दो साइलेंसर की जगह अब एक ही सिंगल एग्जॉस्ट दिया गया है, जिससे इसका संतुलन बेहतर हुआ है। राइडिंग मोड्स की बात करें तो, इसमें सड़क की स्थिति के अनुसार रोड, रेन और ऑफ-रोड जैसे तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। ये मोड्स बाइक की स्पीड और ट्रैक्शन को नियंत्रित करते हैं, जिससे राइडर को विभिन्न परिस्थितियों में बेहतर नियंत्रण मिलता है। ऑफ-रोडिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, इसमें लंबे ट्रैवल वाले सस्पेंशन और खास ब्लॉक पैटर्न वाले टायर दिए गए हैं, जो खराब रास्तों पर बेहतर संतुलन और पकड़ प्रदान करते हैं। सुरक्षा के लिए, बाइक में आगे की तरफ 320 mm और पीछे की तरफ 240 mm के डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो प्रभावी ब्रेकिंग प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। सीट की ऊंचाई 813 mm है, जो खराब रास्तों पर चलते समय राइडर को बेहतर दृश्यता और नियंत्रण प्रदान करती है। येज्दी स्कैम्बलर 350 का डिजाइन क्लासिक स्कैम्बलर शैली को दर्शाता है, जिसमें ऊंचा मडगार्ड, गोल एलईडी हेडलाइट और नए ग्राफिक्स वाला पेट्रोल टैंक शामिल है। यह मोटरसाइकिल आधुनिक तकनीक से भी लैस है, जिसमें डिजिटल मीटर, चौड़ा हैंडल बार और एलईडी लाइटिंग (हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर्स) शामिल हैं। ये विशेषताएं न केवल बाइक की कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि इसे एक आकर्षक और आधुनिक लुक भी देती हैं। येज्दी स्कैम्बलर 350 चार शानदार रंगों - ब्लैक, येलो, रेड और ब्लू में उपलब्ध है। ग्राहक अपनी पसंद और व्यक्तित्व के अनुसार कोई भी रंग चुन सकते हैं। कुल मिलाकर, येज्दी स्कैम्बलर 350 एक उत्कृष्ट मोटरसाइकिल है जो रोमांच, प्रदर्शन और आधुनिक तकनीक का एक आदर्श संयोजन प्रदान करती है। यह उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक बहुमुखी और शक्तिशाली मोटरसाइकिल की तलाश में हैं जो शहर और ऑफ-रोड दोनों तरह की राइडिंग के लिए उपयुक्त हो। कंपनी को उम्मीद है कि यह मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में एक बड़ी सफलता हासिल करेगी और येज्दी ब्रांड को और मजबूत बनाएगी। येज्दी स्कैम्बलर 350 निश्चित रूप से उन लोगों को पसंद आएगी जो एक अलग और रोमांचक राइडिंग अनुभव चाहते हैं। यह मोटरसाइकिल न केवल एक परिवहन का साधन है, बल्कि एक जीवनशैली का प्रतीक भी है





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येज्दी स्कैम्बलर 350 मोटरसाइकिल लॉन्च ऑफ-रोडिंग क्लासिक लीजेंड्स

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