योगी के 'बुलडोजर मॉडल' से जम्मू-कश्मीर में गरीबों के घर उजाड़ने की कोशिश: इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार और वन विभाग पर हमला बोला, राजनीतिक घमासान तेज

योगी के 'बुलडोजर मॉडल' से जम्मू-कश्मीर में गरीबों के घर उजाड़ने की कोशिश करने की आलोचना करते हुए, पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वन विभाग पर तीखा हमला बोला है। इल्तिजा ने कहा है कि योगी सरकार 'बुलडोजर मॉडल' के नाम पर अतिक्रमण हटाना चाहती है, जिससे किसानों और गरीबों को उजाड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि गरीबों को उजाड़ने का 'बुलडोजर मॉडल' उनकी शब्दावली में 'जिन लोगों को उजाड़ने वाला' है। इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू के बाहु क्षेत्र में चली अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को राजनीतिक घमासान के केंद्र में रखी है, जिसमें पीडीपी भी खुलकर मैदान में उतर आई है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सहमति के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई संभव नहीं है और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, गरीबों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर मॉडल लागू किया जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि अगर राजनीतिक समझौता हो, तो बुलडोजर मॉडल असंवैधानिक होगा। उन्होंने अपने बयान में वन मंत्री जावेदonis और प्रशासन को तुरंत राहत व्यवस्था करने की मांग की है। इल्तिजा मुफ्ती ने राजनीतिक सहमति के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए भाजपा और नेशनल कांफ्रेंस के बीच गठबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पानी के टैंकर और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
योगी का ' बुलडोजर मॉडल ' अब जम्मू-कश्मीर में लागू, इल्तिजा बोली- 'सुरक्षा के वादे पर चुनी सरकार लोगों को बेघर कर रही' जम्मू के बाहु क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है, जिसमें पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार और वन विभाग पर तीखा हमलाके अंदरूनी गठबंधन का आरोप लगाकर इल्तिजा ने कहा, राजनीतिक सहमति के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई नामुमकिनइसे गरीबों को उजाड़ने वाला ' बुलडोजर मॉडल ' बताया। जम्मू के बाहु क्षेत्र में चली अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ पीडीपी भी खुलकर मैदान में उतर आई है। पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा मुफ्ती ने बाहु क्षेत्र में चली अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर सरकार और वन विभाग पर तीखा हमला बोला। प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचीं इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को उजाड़ने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों की मेहनत और कर्ज लेकर अपने घर बनाए, उन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर कर दिया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कुछ दिन पहले भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने भी यहां आकर बयान दिया था कि यह क्षेत्र अवैध है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और नेशनल कांफ्रेंस के बीच अंदरूनी गठबंधन है, जिसके तहत वन विभाग बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। उनका कहना था कि वन विभाग के अधिकारी सीधे सरकार के अधीन आते हैं और बिना राजनीतिक सहमति के इतनी बड़ी कार्रवाई संभव नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि यहां रहने वाले कई परिवारों ने मकान बनाने के लिए 20 से 40 लाख रुपये तक का कर्ज लिया है। एक महिला का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसका बेटा पुलिस में है और परिवार ने लोन लेकर घर बनाया, लेकिन अब उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। इल्तिजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर माडल अब जम्मू-कश्मीर में लागू किया जा रहा है, जबकि मौजूदा सरकार लोगों की सुरक्षा और सम्मान के वादे के साथ चुनी गई थी। उन्होंने वन मंत्री जावेद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि अगर सच में मंत्री को इस बारे कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत राहत व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पानी के टैंकर और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जब बेघर किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करे और इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा.
योगी का 'बुलडोजर मॉडल' अब जम्मू-कश्मीर में लागू, इल्तिजा बोली- 'सुरक्षा के वादे पर चुनी सरकार लोगों को बेघर कर रही' जम्मू के बाहु क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है, जिसमें पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार और वन विभाग पर तीखा हमलाके अंदरूनी गठबंधन का आरोप लगाकर इल्तिजा ने कहा, राजनीतिक सहमति के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई नामुमकिनइसे गरीबों को उजाड़ने वाला 'बुलडोजर मॉडल' बताया। जम्मू के बाहु क्षेत्र में चली अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ पीडीपी भी खुलकर मैदान में उतर आई है। पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा मुफ्ती ने बाहु क्षेत्र में चली अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर सरकार और वन विभाग पर तीखा हमला बोला। प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचीं इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को उजाड़ने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों की मेहनत और कर्ज लेकर अपने घर बनाए, उन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर कर दिया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कुछ दिन पहले भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने भी यहां आकर बयान दिया था कि यह क्षेत्र अवैध है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और नेशनल कांफ्रेंस के बीच अंदरूनी गठबंधन है, जिसके तहत वन विभाग बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। उनका कहना था कि वन विभाग के अधिकारी सीधे सरकार के अधीन आते हैं और बिना राजनीतिक सहमति के इतनी बड़ी कार्रवाई संभव नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि यहां रहने वाले कई परिवारों ने मकान बनाने के लिए 20 से 40 लाख रुपये तक का कर्ज लिया है। एक महिला का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसका बेटा पुलिस में है और परिवार ने लोन लेकर घर बनाया, लेकिन अब उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। इल्तिजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर माडल अब जम्मू-कश्मीर में लागू किया जा रहा है, जबकि मौजूदा सरकार लोगों की सुरक्षा और सम्मान के वादे के साथ चुनी गई थी। उन्होंने वन मंत्री जावेद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि अगर सच में मंत्री को इस बारे कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत राहत व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पानी के टैंकर और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जब बेघर किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करे और इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा
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