योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग, चंद्रशेखर तिवारी ने की अपील

मध्य प्रदेश के संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को सभी सनातन धर्मियों से देखने की अपील की है और मुख्यमंत्री मोहन यादव से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। तिवारी ने मौलाना के फतवे को पब्लिसिटी स्टंट बताया है।

मध्य प्रदेश समाचार: संस्कृति बचाओ मंच और हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को सभी सनातन धर्मियों से देखने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मांग की है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। तिवारी ने मौलाना के फतवे को केवल एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधियों पर कार्रवाई की, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया और हमारी माता-बहनों की सुरक्षा

के लिए ऑपरेशन मजनूं चलाया, ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनकी पूरे विश्व में सराहना हुई है। यह फिल्म गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जीवन परिचय को दर्शाती है। तिवारी ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में मौलाना जिस प्रकार से फिल्म के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं, क्या वे सलमान, शाहरुख और आमिर खान की फिल्में नहीं देखते? उन्होंने सभी सनातन धर्मियों से अपील की कि उन्हें यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है, जिसमें उनकी धार्मिक यात्रा, राजनीतिक सफर और सामाजिक कार्यों का चित्रण है। फिल्म में, योगी आदित्यनाथ के प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कार्यों को गहराई से दर्शाया गया है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए। यह फिल्म न केवल योगी आदित्यनाथ के जीवन को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।\यह फिल्म योगी आदित्यनाथ के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जिसमें उनके राजनीतिक करियर, सामाजिक सुधार और धार्मिक दृष्टिकोण शामिल हैं। फिल्म में उनके शुरुआती जीवन, गुरु गोरखनाथ के साथ उनके संबंध, और गोरखनाथ मठ के प्रमुख बनने की यात्रा को भी दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, फिल्म में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को भी उजागर किया गया है। फिल्म में योगी आदित्यनाथ के जीवन के उन पहलुओं को भी शामिल किया गया है जो आम जनता के बीच कम ज्ञात हैं। फिल्म में उनके द्वारा लिए गए कठिन फैसलों, चुनौतियों का सामना करने के तरीके और समाज को बदलने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाया गया है। फिल्म के माध्यम से, दर्शक योगी आदित्यनाथ के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सक्षम होंगे और उनके व्यक्तित्व और कार्यों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। फिल्म में उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत चित्रण है, जो दर्शकों को एक गहरी समझ प्रदान करता है।\इसके अतिरिक्त, चंद्रशेखर तिवारी ने मौलानाओं द्वारा फिल्म के खिलाफ जारी किए जा रहे फतवों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए कहा कि कुछ लोग केवल चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तिवारी ने धार्मिक भेदभाव और असहिष्णुता के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सभी को अपने-अपने धार्मिक विश्वासों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तिवारी ने जोर देकर कहा कि यह फिल्म सभी सनातन धर्मियों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव होगा, जो उन्हें योगी आदित्यनाथ के जीवन और कार्यों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह फिल्म समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देगी। तिवारी ने सभी से आग्रह किया कि वे इस फिल्म को देखें और दूसरों को भी इसे देखने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि यह समाज को सकारात्मक संदेश भी देती है। तिवारी ने यह भी उल्लेख किया कि फिल्म में योगी आदित्यनाथ के जीवन के उन पहलुओं को भी शामिल किया गया है जो युवाओं को प्रेरित करेंगे और उन्हें समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फिल्म सभी के लिए देखने योग्य है और उन्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा





