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योगी सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार: दलित, पिछड़े और पूर्वांचल को प्राथमिकता, समाजवादी से आए नेताओं और अखिलेश से नाराज विधायकों को भी साधने की रणनीति

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योगी सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार: दलित, पिछड़े और पूर्वांचल को प्राथमिकता, समाजवादी से आए नेताओं और अखिलेश से नाराज विधायकों को भी साधने की रणनीति
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📆10-05-2026 01:48:00
📰NBT Hindi News
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योगी सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है। इसमें दलित, पिछड़े और पूर्वांचल को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करना चाहती है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से आए नेताओं और अखिलेश यादव से नाराज विधायकों को भी साधने की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे, अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह दिलेर, फतेहपुर की खागा सीट से विधायक कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिर्वा सीट से विधायक कैलाश राजपूत और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा का नाम भी संभावित सूची में शामिल बताया जा रहा है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। रविवार को होने वाला विस्तार सिर्फ सरकार में नए चेहरों की एंट्री तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके जरिए भाजपा सामाजिक, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ संगठनात्मक समीकरणों को भी मजबूत करने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि दलित , पिछड़े और पूर्वांचल समेत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करना चाहती है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से आए नेताओं और अखिलेश यादव से नाराज विधायकों को भी साधने की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजभवन में आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक रविवार दोपहर करीब तीन बजे राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें पांच से छह विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इनमें दो नेताओं को कैबिनेट मंत्री और तीन से चार विधायकों को राज्य मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। रविवार को होने वाला विस्तार सिर्फ सरकार में नए चेहरों की एंट्री तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके जरिए भाजपा सामाजिक, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ संगठनात्मक समीकरणों को भी मजबूत करने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि दलित, पिछड़े और पूर्वांचल समेत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करना चाहती है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से आए नेताओं और अखिलेश यादव से नाराज विधायकों को भी साधने की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजभवन में आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक रविवार दोपहर करीब तीन बजे राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें पांच से छह विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इनमें दो नेताओं को कैबिनेट मंत्री और तीन से चार विधायकों को राज्य मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है

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