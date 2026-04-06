योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान: अंबेडकर प्रतिमाओं पर शेड और सौंदर्यीकरण, दलित वोट बैंक पर नज़र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर शेड लगाने और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा की है। यह कदम दलित समुदाय को लुभाने और आगामी चुनावों के लिए भाजपा की रणनीति का हिस्सा है।
गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सभी प्रतिमाओं पर सम्मान स्वरूप छत (शेड) लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा दलित समुदाय के प्रति सम्मान और उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने 14 अप्रैल को भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब की पावन
जयंती पर भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर उनकी मूर्तियों के पास एक दिन पहले साफ-सफाई करेंगे। 14 अप्रैल को प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिमा जिस पार्क में स्थित होगी, उसकी बाउंड्री करने और सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और सेल्फी लेकर पार्टी तक पहुंचाने का आग्रह किया गया।\मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में भाजपा का ध्वज फहराया और कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी लेकर उनका उत्साहवर्धन किया। यह कार्यक्रम पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का संदेश देने के लिए आयोजित किया गया था। सीएम योगी ने गोरखपुर प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के 9 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही, डॉ. तेज प्रताप शाही कंप्यूटर लैब एवं रिसर्च सेंटर का विधि-विधान से उद्घाटन किया। यह कदम शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।\मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. तेज प्रताप शाही को याद करते हुए भावुक क्षण साझा किए। उन्होंने डॉ. शाही के साथ अपनी अंतिम मुलाकात के संस्मरण साझा किए, जो गोरखपुर के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और समाजसेवी थे। डॉ. शाही का सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा था और वे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे थे। जुलाई 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उनका निधन हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, कांग्रेस और सपा पहले मान्यवर कांशीराम और बाबू जगजीवन राम की जयंती और अब अंबेडकर जयंती के जरिए दलित वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का यह कदम 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के करीब 21% दलित मतदाता सत्ता की चाबी माने जाते हैं, जो किसी भी दल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। विपक्ष की सक्रियता को देखते हुए योगी सरकार ने प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण और जयंती कार्यक्रमों के जरिए इस बड़े वोट बैंक को अपनी ओर बनाए रखने की रणनीति तैयार की है। यह पहल भाजपा की दलित समुदाय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और पार्टी की भविष्य की चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
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