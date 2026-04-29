योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा: निजी नलकूप बिजली बिल पूरी तरह माफ

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिलों से राहत देते हुए निजी नलकूपों के बिजली बिलों को पूरी तरह से माफ कर दिया है। इस योजना से 14.78 लाख किसानों को लाभ होगा और सरकार सालाना 2800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान ों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए सिंचाई की लागत को कम करने के उद्देश्य से एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप ों और ट्यूबवेल ों के बिजली बिलों को पूरी तरह से माफ कर दिया है। यह निर्णय राज्य के किसान ों के लिए एक बड़ी राहत है, जो लंबे समय से सिंचाई के लिए बिजली बिलों के बोझ से जूझ रहे थे। इस योजना के तहत, सरकार 14.

78 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगी और इसके लिए सालाना 2800 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च वहन करेगी। यह कदम किसानों के प्रति योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि इससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। सिंचाई की लागत कम होने से किसान अधिक भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी, क्योंकि किसानों के पास अधिक पैसा होगा जो वे अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिन किसानों के पास पहले से बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें बिना ब्याज के आसान किस्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 2024-25 के बजट में 1800 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 2400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना योगी सरकार द्वारा चुनावों के दौरान किसानों से किए गए वादे को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुमानित तौर पर, एक ट्यूबवेल से 8 से 10 किसान लाभान्वित होते हैं, जिससे खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। इस योजना से राज्य के लगभग 1.5 करोड़ किसान परिवारों को सीधा फायदा होगा। यदि प्रत्येक किसान परिवार में औसतन पांच सदस्यों की गणना करें, तो इस योजना से प्रदेश के लगभग 6-7 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि उनके परिवारों और पूरे राज्य के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। सरकार का यह प्रयास कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी। सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसी ही योजनाओं को लागू करने की योजना बना रही है। यह योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी





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