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योगी सरकार की पेंशन योजना: दिव्यांगों के लिए जीवनरेखा बनी आर्थिक सहायता

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योगी सरकार की पेंशन योजना: दिव्यांगों के लिए जीवनरेखा बनी आर्थिक सहायता
दिव्यांग पेंशनयोगी सरकारउत्तर प्रदेश
📆08-06-2026 02:04:00
📰Webdunia Hindi
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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना ने लाखों दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना ने राज्य के लाखों दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यह योजना दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान प्रदान कर रही है। लाभार्थियों का कहना है कि समय पर पेंशन मिलने से दवा, भोजन और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद मिल रही है, जिससे उनका जीवन आसान और सुरक्षित हो गया है। बाराबंकी निवासी आशा और उनके पति हरिलाल ने बताया कि इस पेंशन ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी है। हरिलाल ने कहा कि उनकी पत्नी एक हाथ से दिव्यांग हैं और वह स्वयं सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण नियमित काम नहीं कर पाते। ऐसे में दिव्यांग पेंशन उनके परिवार के लिए जीवनरेखा बन गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहायता से उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता और वे अपनी चार बेटियों का भरण-पोषण बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। लखनऊ के गोसाईगंज निवासी 35 वर्षीय कौशल पिछले 5-6 वर्षों से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वह बाएं पैर से दिव्यांग हैं और खेती-किसानी पर निर्भर हैं। उन्होंने बताया कि योगी सरकार आने के बाद उन्हें यह पेंशन मिलनी शुरू हुई और हर तीन महीने पर 3000 रुपए मिलते हैं। इससे उनकी आर्थिक परेशानियां काफी हद तक कम हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह योजना दिव्यांगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। इसी तरह लखनऊ के रहने वाले रजनीश ने भी योजना की सराहना की। वह खेती-किसानी से अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं और पेंशन को बड़ी राहत बताते हैं। उनके अनुसार, सरकार द्वारा समय पर पेंशन दिए जाने से उन्हें दवा और अन्य जरूरतों के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 12 लाख से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। यह योजना उन दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, जिनके पास आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है और जो अपनी शारीरिक स्थिति के कारण नियमित कार्य करने में असमर्थ हैं। योगी सरकार की इस पहल ने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लाभार्थियों ने सरकार से यह उम्मीद जताई है कि भविष्य में इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद दिव्यांग इसका लाभ उठा सकें.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना ने राज्य के लाखों दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यह योजना दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान प्रदान कर रही है। लाभार्थियों का कहना है कि समय पर पेंशन मिलने से दवा, भोजन और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद मिल रही है, जिससे उनका जीवन आसान और सुरक्षित हो गया है। बाराबंकी निवासी आशा और उनके पति हरिलाल ने बताया कि इस पेंशन ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी है। हरिलाल ने कहा कि उनकी पत्नी एक हाथ से दिव्यांग हैं और वह स्वयं सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण नियमित काम नहीं कर पाते। ऐसे में दिव्यांग पेंशन उनके परिवार के लिए जीवनरेखा बन गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहायता से उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता और वे अपनी चार बेटियों का भरण-पोषण बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। लखनऊ के गोसाईगंज निवासी 35 वर्षीय कौशल पिछले 5-6 वर्षों से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वह बाएं पैर से दिव्यांग हैं और खेती-किसानी पर निर्भर हैं। उन्होंने बताया कि योगी सरकार आने के बाद उन्हें यह पेंशन मिलनी शुरू हुई और हर तीन महीने पर 3000 रुपए मिलते हैं। इससे उनकी आर्थिक परेशानियां काफी हद तक कम हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह योजना दिव्यांगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। इसी तरह लखनऊ के रहने वाले रजनीश ने भी योजना की सराहना की। वह खेती-किसानी से अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं और पेंशन को बड़ी राहत बताते हैं। उनके अनुसार, सरकार द्वारा समय पर पेंशन दिए जाने से उन्हें दवा और अन्य जरूरतों के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 12 लाख से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। यह योजना उन दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, जिनके पास आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है और जो अपनी शारीरिक स्थिति के कारण नियमित कार्य करने में असमर्थ हैं। योगी सरकार की इस पहल ने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लाभार्थियों ने सरकार से यह उम्मीद जताई है कि भविष्य में इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद दिव्यांग इसका लाभ उठा सकें

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दिव्यांग पेंशन योगी सरकार उत्तर प्रदेश आर्थिक सहायता लाभार्थी

 

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