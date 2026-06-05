योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर राजनाथ, मायावती समेत देशभर के नेताओं ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर देशभर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी और सुशासन व विकास की सराहना की। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मायावती, नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर देशभर के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके नेतृत्व, विकास तथा सुशासन की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सुशासन , सुरक्षा, विकास और जनकल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि योगी आदित्यनाथ को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के लिए निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहे। राजनाथ सिंह का संदेश केवल औपचारिक शुभकामना तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल और मुख्यमंत्री के प्रशासनिक कौशल की भी झलक दिखाई दी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घ जीवन की कामना की। गडकरी ने अपने संदेश में मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी योगी आदित्यनाथ को ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का जो सपना मुख्यमंत्री ने देखा है, वह सफल हो और प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। केंद्रीय मंत्रियों के संदेशों में मुख्यमंत्री योगी की विकास परक सोच और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की विशेष चर्चा देखने को मिली। राजनीति क प्रतिद्वंद्विता के बावजूद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं । मायावती ने उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना की। राजनीति क जानकारों का मानना है कि लोकतंत्र में ऐसे अवसर राजनीति क सौहार्द और स्वस्थ परंपराओं को मजबूत करते हैं। मायावती का यह संदेश भी इसी भावना को दर्शाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रभु श्रीराम से मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास , सुशासन और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। इन संदेशों से स्पष्ट है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक सफल प्रशासक और प्रभावशाली नेता के रूप में देखते हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने योगी आदित्यनाथ को प्रखर राष्ट्रवादी नेता और जनसेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास , सुरक्षा, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव के नए मानक स्थापित कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिनभर बधाई संदेशों की भरमार रही, जहां नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, सुशासन , विकास कार्यों और जनकल्याणकारी नीतियों की खुलकर प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश और जनकल्याण के क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है, उसका असर उनके जन्मदिन पर मिले शुभकामना संदेशों में भी साफ दिखाई दिया। राजनीति क मतभेदों से ऊपर उठकर कई नेताओं ने उनके नेतृत्व को सराहा और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। इस तरह विभिन्न राजनीति क दलों के नेताओं ने एक साथ मिलकर लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत किया। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर मिली इन शुभकामनाओं ने यह साबित कर दिया कि उनका नेतृत्व केवल भाजपा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता है। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने न केवल कानून-व्यवस्था में सुधार किया है बल्कि औद्योगिक विकास , बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण योजनाओं में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। यही कारण है कि विपक्षी दलों के नेता भी उनके विकास मॉडल की सराहना करने को मजबूर हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर देशभर के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके नेतृत्व, विकास तथा सुशासन की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुरक्षा, विकास और जनकल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि योगी आदित्यनाथ को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के लिए निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहे। राजनाथ सिंह का संदेश केवल औपचारिक शुभकामना तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल और मुख्यमंत्री के प्रशासनिक कौशल की भी झलक दिखाई दी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घ जीवन की कामना की। गडकरी ने अपने संदेश में मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी योगी आदित्यनाथ को ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का जो सपना मुख्यमंत्री ने देखा है, वह सफल हो और प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। केंद्रीय मंत्रियों के संदेशों में मुख्यमंत्री योगी की विकासपरक सोच और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की विशेष चर्चा देखने को मिली। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मायावती ने उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकतंत्र में ऐसे अवसर राजनीतिक सौहार्द और स्वस्थ परंपराओं को मजबूत करते हैं। मायावती का यह संदेश भी इसी भावना को दर्शाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रभु श्रीराम से मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। इन संदेशों से स्पष्ट है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक सफल प्रशासक और प्रभावशाली नेता के रूप में देखते हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने योगी आदित्यनाथ को प्रखर राष्ट्रवादी नेता और जनसेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, सुरक्षा, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव के नए मानक स्थापित कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिनभर बधाई संदेशों की भरमार रही, जहां नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, सुशासन, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी नीतियों की खुलकर प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश और जनकल्याण के क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है, उसका असर उनके जन्मदिन पर मिले शुभकामना संदेशों में भी साफ दिखाई दिया। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कई नेताओं ने उनके नेतृत्व को सराहा और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। इस तरह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक साथ मिलकर लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत किया। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर मिली इन शुभकामनाओं ने यह साबित कर दिया कि उनका नेतृत्व केवल भाजपा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता है। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने न केवल कानून-व्यवस्था में सुधार किया है बल्कि औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण योजनाओं में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। यही कारण है कि विपक्षी दलों के नेता भी उनके विकास मॉडल की सराहना करने को मजबूर हैं





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