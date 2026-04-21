योगी सरकार का बड़ा फैसला: मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ा, अब सभी अनुसूचित जनजातियों को मिलेगा पक्का घर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विस्तार का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य की सभी अनुसूचित जनजातियों को इस योजना के दायरे में लाकर उन्हें पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य वंचित वर्गों का सशक्तिकरण और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

लखनऊ स्थित राज्य मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विस्तार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया कि डबल इंजन की सरकार का मुख्य ध्येय समाज के हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी को पहुंचाना है। इसी क्रम में, सरकार ने राज्य की सभी अनुसूचित जनजाति यों को मुख्यमंत्री आवास

योजना ग्रामीण के तहत लाभांवित करने का निर्णय लिया है। अब तक जो जनजातीय परिवार इस योजना के दायरे से बाहर थे, उन्हें भी अब पात्रता सूची में शामिल कर पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह निर्णय उन समुदायों के लिए एक बड़ी राहत है जो दशकों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत के समय, इस योजना का लाभ केवल वनटांगिया और मुसहर जैसी विशिष्ट जातियों तक ही सीमित था। हालांकि, समय की मांग और सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इसमें कई बदलाव किए। शुरुआत में इसमें कोल, थारू, सहरिया, नट, चेरो, बैगा, बोक्सा, बंजारा और सपेरा जैसी 18 जातियों को जोड़ा गया था। अब इस कड़ी में भोटिया, जौनसारी, राजी, गोंड, धुरिया, ओझा, नायक, पठारी, राजगोंड, खरवार, खैरवार, परहिया, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइयां और भुनिया जैसी जातियों को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह योजना सैचुरेशन मोड पर काम कर रही है, जिसका अर्थ है कि किसी विशेष जाति को चिन्हित करने के बाद दो वर्षों के भीतर ही उनके शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। मुसहर और वनटांगिया समुदायों के अधिकांश पात्र लाभार्थियों को पहले ही छत मुहैया कराई जा चुकी है, जो सरकार की सक्रियता का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत अन्य श्रेणियों को भी प्राथमिकता दी है। इनमें वे परिवार शामिल हैं जो बाढ़, आग, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर बेघर हो गए हैं। इसके अलावा, कालाजार और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारियों से प्रभावित परिवारों, कुष्ठ रोग के मरीजों, 18 से 50 वर्ष की आयु की निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्ववर्ती सरकारों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने इन वंचित जातियों का उपयोग केवल एक वोट बैंक के रूप में किया था, जबकि हमारी सरकार उन्हें उनका संवैधानिक हक देकर और सिर पर छत देकर समाज में उनका मान बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस व्यापक विस्तार से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी, बल्कि गरीब और शोषित वर्गों में अपने भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद जगेगी। यह योजना ग्रामीण उत्तर प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का एक मजबूत ढांचा तैयार हो रहा है





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