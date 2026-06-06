योगी आदित्यनाथ ने रेलवे सुरक्षा को आधुनिक बनाने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। यात्री सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति को दृढ़ता से लागू करने का आहवान किया। आधुनिक तकनीक जैसे कि सीसीटीवी, ड्रोन और डिजिटल सत्यापन का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश दिया गया। पत्थरबाजी के खिलाफ विशेष अभियान और ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चों और व्यक्तियों को बरामद और उनके परिवारों से मिलाने के उपरान्त सफलता के बारे में जानकारी दी गई। भीड़ प्रबंधन और महिला सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में सुधार के लिए विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजकीय रेलवे पुलिस ( जीआरपी ) के कार्यों की समीक्षा करते समय उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक-सक्षम और परिणामोन्मुख बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा रेल यातायát वाला राज्य है, जहां प्रतिदिन लाखों यात्री रेल सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसके अtant रेल यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि रेलवे नेटवर्क में अपराध और असामाजिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी दृढ़ता के साथ लागू किया जाए। रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया गया। जीआरपी की सांगठनिक संरचना पर विस्तृत जानकारी में कहा गया कि वर्ष 1867 में स्थापित जीआरपी उत्तर प्रदेश वर्तमान में छह अनुभागों, 65 थानों तथा 89 अस्थायी चौकियों के माध्यम से कार्य कर रही है। यह प्रतिदिन 3031 से अधिक ट्रेनों, लगभग 1550 रेलवे स्टेशनों और 30 लाख से अधिक रेल यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व निभा रही है। मुख्यमंत्री ने रेलवे ट्रैक सुरक्षा के लिए संयुक्त गश्त, ड्रोन एवं सीसीटीवी आधारित निगरानी, डिजिटल सत्यापन, निरीक्षण एप के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच, मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा कबाड़ बाजारों और संवेदनशील स्थलों की निगरानी जैसे उपायों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने रेलवे परिसरों और ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। जनजागरूकता, सुरक्षा चौपाल, अभिभावकों और युवाओं की काउंसलिंग, रेल मित्र नेटवर्क, त्वरित अभियोजन और प्रभावी निगरानी जैसे उपायों के परिणामस्वरूप विभिन्न रेल मंडलों में पत्थरबाजी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से 26 मई 2026 तक 860 बच्चों को बरामद किया गया और विभिन्न अभियानों के माध्यम से अब तक 2325 व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। हरदोई जीआरपी थाना उत्तर भारत का पहला आईएसओ 9001 प्रमाणित जीआरपी थाना बन चुका है। भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि त्योहारों, बड़े आयोजनों, भर्ती परीक्षाओं और विशेष अवसरों पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रवेश एवं निकास नियंत्रण, कतार प्रबंधन, सार्वजनिक घोषणाएं, 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और रेलवे प्रशासन के साथ समन्वय के माध्यम से भीड़ नियंत्रण को प्रभावी बनाया जाए। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए रेलवे नेटवर्क में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मानव तस्करी और गुमशुदा बच्चों की बरामदगी से जुड़े मामलों की समीक्षा में इन अभियानों को और प्रभावी बनाने का आदेश दिया गया। एपराधियों को त्वरित और प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलaph अपराध दंड सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। भविष्य की आवश्यकताओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने जीआरपी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक मानव संसाधन की तैनाती और उपकरणों की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग के लिए निर्देश दिया। वर्ष 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार अर्धकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अभी से व्यापक सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन योजना तैयार की जाए। संबंधित जनपदों और एजेंसियों के बीच समयबद्ध समन्वय सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के कार्यों की समीक्षा करते समय उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक-सक्षम और परिणामोन्मुख बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा रेल यातायát वाला राज्य है, जहां प्रतिदिन लाखों यात्री रेल सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसके अtant रेल यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि रेलवे नेटवर्क में अपराध और असामाजिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी दृढ़ता के साथ लागू किया जाए। रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया गया। जीआरपी की सांगठनिक संरचना पर विस्तृत जानकारी में कहा गया कि वर्ष 1867 में स्थापित जीआरपी उत्तर प्रदेश वर्तमान में छह अनुभागों, 65 थानों तथा 89 अस्थायी चौकियों के माध्यम से कार्य कर रही है। यह प्रतिदिन 3031 से अधिक ट्रेनों, लगभग 1550 रेलवे स्टेशनों और 30 लाख से अधिक रेल यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व निभा रही है। मुख्यमंत्री ने रेलवे ट्रैक सुरक्षा के लिए संयुक्त गश्त, ड्रोन एवं सीसीटीवी आधारित निगरानी, डिजिटल सत्यापन, निरीक्षण एप के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच, मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा कबाड़ बाजारों और संवेदनशील स्थलों की निगरानी जैसे उपायों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने रेलवे परिसरों और ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। जनजागरूकता, सुरक्षा चौपाल, अभिभावकों और युवाओं की काउंसलिंग, रेल मित्र नेटवर्क, त्वरित अभियोजन और प्रभावी निगरानी जैसे उपायों के परिणामस्वरूप विभिन्न रेल मंडलों में पत्थरबाजी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से 26 मई 2026 तक 860 बच्चों को बरामद किया गया और विभिन्न अभियानों के माध्यम से अब तक 2325 व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। हरदोई जीआरपी थाना उत्तर भारत का पहला आईएसओ 9001 प्रमाणित जीआरपी थाना बन चुका है। भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि त्योहारों, बड़े आयोजनों, भर्ती परीक्षाओं और विशेष अवसरों पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रवेश एवं निकास नियंत्रण, कतार प्रबंधन, सार्वजनिक घोषणाएं, 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और रेलवे प्रशासन के साथ समन्वय के माध्यम से भीड़ नियंत्रण को प्रभावी बनाया जाए। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए रेलवे नेटवर्क में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मानव तस्करी और गुमशुदा बच्चों की बरामदगी से जुड़े मामलों की समीक्षा में इन अभियानों को और प्रभावी बनाने का आदेश दिया गया। एपराधियों को त्वरित और प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलaph अपराध दंड सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। भविष्य की आवश्यकताओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने जीआरपी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक मानव संसाधन की तैनाती और उपकरणों की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग के लिए निर्देश दिया। वर्ष 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार अर्धकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अभी से व्यापक सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन योजना तैयार की जाए। संबंधित जनपदों और एजेंसियों के बीच समयबद्ध समन्वय सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया





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