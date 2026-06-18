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योगिनी एकादशी 2026: तिथि, व्रत नियम, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

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योगिनी एकादशी 2026: तिथि, व्रत नियम, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
योगिनी एकादशी 2026योगिनी एकादशी तिथिव्रत नियम
📆18-06-2026 04:11:00
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निर्जला एकादशी के बाद आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के बारे में में जानें विस्तार से। इस वर्ष योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026 को शुक्रवार को मनाई जा रही है। जानें व्रत की शुभ तिथि, पूजा विधि, व्रत के नियम, पारण समय और इसको करने से प्राप्त आध्यात्मिक लाभ।

हिंदू पंचांग के अनुसार, निर्जला एकादशी के ठीक बाद आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी। योगिनी एकादशी का व्रत समast पापों और रोगों का नाश करने वाला माना जाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस व्रत का पुण्य 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है और यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। पूजा विधि में भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत लाभकारी है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पारण के समय तुलसी के पत्ते और शुद्ध जल का उपयोग करना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान माना जाता है। योगिनी एकादशी के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है जिससे चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इस प्रकार योगिनी एकादशी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर है जो भगवान विष्णु की कृपा को अधिक प्राप्त करने का माध्यम है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, निर्जला एकादशी के ठीक बाद आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी। योगिनी एकादशी का व्रत समast पापों और रोगों का नाश करने वाला माना जाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस व्रत का पुण्य 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है और यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है।पूजा विधि में भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत लाभकारी है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पारण के समय तुलसी के पत्ते और शुद्ध जल का उपयोग करना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान माना जाता है। योगिनी एकादशी के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है जिससे चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इस प्रकार योगिनी एकादशी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर है जो भगवान विष्णु की कृपा को अधिक प्राप्त करने का माध्यम है

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