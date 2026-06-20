योग दिवस 2026: योग करने का सही समय और नियम जानें

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर विशेष: आयुर्वेद और योग विज्ञान के अनुसार योग करने का सही समय, भोजन और योग का संबंध, और महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी। सुबह खाली पेट योग सर्वोत्तम है, भोजन के बád योग से बचें, वज्रासन को अलग treat किया जाना चाहिए।

योग दिवस 2026 के मनोरंजन और स्वास्थ्य लाभों के तहत, योग को दिनचर्या में शामिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग का समय और तरीके में सटीकता आवश्यक है। आयुर्वेद और योग विज्ञान के अनुसार, योग अभ्यास का सर्वोत्तम समय सुबह खाली पेट पर है। पेट खाली होने पर शरीर की ऊर्जा पूरी आसनों और प्राणायाम में लग जाती है, जिससे शरीर लचीला होता है और आंतरिक अंग मालिश पाते हैं। भोजन के तुरंत बाद योग करने से पाचन प्रक्रिया बाधित हो सकती है और मतली, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सही उपाय यह है कि योग से पहले और भोजन के बाद कुछ देर का इंतजाल रखें। योग से लगभग 20 से 30 मिनट बाद ही पानी пийте या हल्का नाश्ता करें। शाम या किसी अन्य समय योग करने के लिए भी भोजन के कम से कम 3-4 घंटे बाद करना चाहिए। हल्के नाश्ते के बाद 1-2 घंटे का गैप देना जरूरी है। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है क्योंकि यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अन्य सभी आसनों के लिए पेट का खाली होना आवश्यक है। योग के दौरान और उसके बाद कुछ न खाने के नियम का पालन करने से स्वास्थ्य लाभ अन[u]क[/u]रzyme। योग यात्रा में सही गतिशीलता और संयम अपनाना आवश्यक है। कुल मिलाकर, योग का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना है, इसलिए समय और तरीके का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है.

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