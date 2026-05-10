रकुल प्रीत सिंह एक कानूनी और सामाजिक विवाद में धँकती हैं, वीडियो वायरल

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' के प्रमोशन में हिस्सा लिया, लेकिन उसी बीच वह एक कानूनी और सामाजिक विवाद में घिरी हुई हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें उन्हें पार्क के अंदर बेखौफ पैदल घूमते देखा गया, जिसे देखकर नेटिजन्स ने उसे वन्यजीव सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाना देने के लिए वीडियो को साझा किया। सोशल मीडिया पर रकुल को आड़े हाथों लेना शुरू हो गया है, और उनकी तारीफ भी आई है। वन्यजीव सुरक्षा नियमों को एक सेठ माना जाता है, क्योंकि आमतौर पर कई नियम सफारी या नेशनल पार्क में पर्यटकों को गाड़ियों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते हैं। वन विभाग ने स्पष्टता दी कि एक्ट्रेस ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।
एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' के प्रमोशन में जुटी हुई हैं, लेकिन इसी बीच वे एक कानूनी और सामाजिक विवाद में घिर गईं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद उन्हें नेटिजन्स के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में उन्हें पार्क के अंदर बेखौफ पैदल घूमते देखा गया, जिसे देखकर कई लोगों ने इसे वन्यजीव सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाना बताया। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि क्या एक सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें उन नियमों से छूट मिली हुई है, जो आम जनता के लिए बेहद सख्त हैं। वन्यजीव प्रेमियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने रकुल प्रीत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया.
एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' के प्रमोशन में जुटी हुई हैं, लेकिन इसी बीच वे एक कानूनी और सामाजिक विवाद में घिर गईं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद उन्हें नेटिजन्स के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में उन्हें पार्क के अंदर बेखौफ पैदल घूमते देखा गया, जिसे देखकर कई लोगों ने इसे वन्यजीव सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाना बताया। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि क्या एक सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें उन नियमों से छूट मिली हुई है, जो आम जनता के लिए बेहद सख्त हैं। वन्यजीव प्रेमियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने रकुल प्रीत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया
Rakul Preet Singh Wildlife Park Rules Celebrities And Rules