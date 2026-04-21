रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि: डीआरडीओ ने गृह मंत्रालय को सौंपा एआई-आधारित प्रज्ञा सैटेलाइट सिस्टम

डीआरडीओ ने गृह मंत्रालय को एआई-सक्षम स्वदेशी प्रज्ञा इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम प्रदान किया है, जो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। साथ ही, नौसेना के लिए एडीसी-150 कंटेनर का सफल परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है।

भारत की रक्षा और सु रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने की दिशा में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ( डीआरडीओ ) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-3 में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में डीआरडीओ के सचिव समीर वी कामत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक अत्याधुनिक प्रज्ञा इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम औपचारिक रूप से सौंपा है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्णतः स्वदेशी होना है। इसे डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (CAIR)

द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से लैस है, जो इसे पारंपरिक निगरानी प्रणालियों से कहीं अधिक प्रभावी और सटीक बनाती है। इस तकनीक के आने से गृह मंत्रालय की निर्णय लेने की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, क्योंकि यह सिस्टम वास्तविक समय में सटीक डेटा और तस्वीरें प्रदान करने में सक्षम है। इस उन्नत सैटेलाइट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाना है। विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों को अब जमीनी हकीकत का सटीक अंदाजा मिल सकेगा। यह तकनीक संवेदनशील इलाकों की 24 घंटे निगरानी करने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पहचान करने में सुरक्षा बलों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगी। एआई की शक्ति का उपयोग करते हुए यह सिस्टम डेटा का तेजी से विश्लेषण कर सकता है, जिससे खुफिया सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करना संभव होगा। यह न केवल सुरक्षा एजेंसियों की दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि दुर्गम इलाकों में छिपे दुश्मनों की चुनौती को भी खत्म करेगा। देश की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में यह डीआरडीओ का एक अत्यंत साहसी और दूरदर्शी कदम है। इसके अतिरिक्त, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक का सफल परीक्षण किया है, जिसे एडीसी-150 (एयर-ड्रॉपेबल कंटेनर) के नाम से जाना जाता है। गोवा के तट पर आयोजित इन परीक्षणों में चार सफल इन-फ्लाइट रिलीज का संचालन किया गया। 150 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता रखने वाला यह कंटेनर नौसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गहरे समुद्र में तैनात जहाजों तक आपातकालीन दवाइयां, भोजन और आवश्यक स्पेयर पार्ट्स जैसी सामग्री को विमान के जरिए सीधे पहुंचाने की सुविधा देता है। आगरा, बेंगलुरु, हैदराबाद और विशाखापत्तनम की प्रयोगशालाओं के सामूहिक प्रयास से विकसित यह तकनीक आत्मनिर्भर भारत की प्रतिध्वनि है। यह कंटेनर जटिल समुद्री परिस्थितियों में भी सटीक लैंडिंग करने में सक्षम है, जिससे नौसेना का रसद तंत्र और अधिक आत्मनिर्भर एवं त्वरित बन गया है। यह दोनों उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते तकनीकी प्रभुत्व को दर्शाती हैं





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डीआरडीओ आंतरिक सुरक्षा प्रज्ञा सैटेलाइट सिस्टम आत्मनिर्भर भारत एडीसी-150

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