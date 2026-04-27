रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिश्केक पहुंचे, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का नेतृत्व करेंगे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे हैं। वे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी।

नई दिल्ली, 27 अप्रैल। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे हैं। वे 28 अप्रैल को आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन ( एससीओ ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा , शांति और सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श होने की संभावना है। भारत इस मंच का उपयोग आतंकवाद के प्रति अपनी कठोर नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए करेगा। शंघाई सहयोग संगठन में भारत के साथ रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान , पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस जैसे देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, बैठक का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, सदस्य देशों के बीच रक्षा संबंधी सहयोग को मजबूत करना भी एजेंडे में शामिल है। वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के कारण पश्चिम एशिया में अस्थिरता का माहौल है। इस भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उम्मीद है कि सदस्य देश इस संकट के प्रभाव को कम करने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर विचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर भारत की वैश्विक शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दोहराएंगे और आतंकवाद तथा उग्रवाद के खिलाफ भारत की 'शून्य सहिष्णुता' की नीति को दृढ़ता से प्रस्तुत करेंगे। भारत का मानना है कि आतंकवाद किसी भी रूप में मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जानी चाहिए। एससीओ की बैठक के दौरान, रक्षा मंत्री विभिन्न देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। इन वार्ताओं में रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को चीन के शंघाई शहर में हुई थी। यह संगठन एशिया क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक संगठनों में से एक है, जिसमें भारत सहित कई महत्वपूर्ण देश सदस्य हैं। भारत 2017 में इस संगठन का पूर्ण सदस्य बना था और 2023 में भारत ने इसकी रोटेटिंग चेयरमैनशिप का कार्यभार भी संभाला था। बिश्केक में होने वाली यह बैठक भारत के लिए अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह बैठक न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में भी सहायक होगी। भारत का उद्देश्य एससीओ के माध्यम से सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को मजबूत करना है, ताकि सामूहिक रूप से आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। रक्षा मंत्री की यात्रा भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना को भी दर्शाती है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें आतंकवाद , जलवायु परिवर्तन और महामारी शामिल हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय आवश्यक है। शंघाई सहयोग संगठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। भारत का मानना है कि एससीओ सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की किर्गिस्तान यात्रा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है, जो देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद करेगी। इस यात्रा से भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। भारत का लक्ष्य एससीओ के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है, ताकि सभी देशों के नागरिकों के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। यह बैठक भारत के लिए अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक जिम्मेदार और सक्रिय भूमिका निभाने का एक अवसर है। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एससीओ के सदस्य देशों से समर्थन और सहयोग की अपेक्षा करता है.

नई दिल्ली, 27 अप्रैल। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे हैं। वे 28 अप्रैल को आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श होने की संभावना है। भारत इस मंच का उपयोग आतंकवाद के प्रति अपनी कठोर नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए करेगा। शंघाई सहयोग संगठन में भारत के साथ रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस जैसे देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, बैठक का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, सदस्य देशों के बीच रक्षा संबंधी सहयोग को मजबूत करना भी एजेंडे में शामिल है। वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के कारण पश्चिम एशिया में अस्थिरता का माहौल है। इस भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उम्मीद है कि सदस्य देश इस संकट के प्रभाव को कम करने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर विचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर भारत की वैश्विक शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दोहराएंगे और आतंकवाद तथा उग्रवाद के खिलाफ भारत की 'शून्य सहिष्णुता' की नीति को दृढ़ता से प्रस्तुत करेंगे। भारत का मानना है कि आतंकवाद किसी भी रूप में मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जानी चाहिए। एससीओ की बैठक के दौरान, रक्षा मंत्री विभिन्न देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। इन वार्ताओं में रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को चीन के शंघाई शहर में हुई थी। यह संगठन एशिया क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक संगठनों में से एक है, जिसमें भारत सहित कई महत्वपूर्ण देश सदस्य हैं। भारत 2017 में इस संगठन का पूर्ण सदस्य बना था और 2023 में भारत ने इसकी रोटेटिंग चेयरमैनशिप का कार्यभार भी संभाला था। बिश्केक में होने वाली यह बैठक भारत के लिए अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह बैठक न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में भी सहायक होगी। भारत का उद्देश्य एससीओ के माध्यम से सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को मजबूत करना है, ताकि सामूहिक रूप से आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। रक्षा मंत्री की यात्रा भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना को भी दर्शाती है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी शामिल हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय आवश्यक है। शंघाई सहयोग संगठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। भारत का मानना है कि एससीओ सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की किर्गिस्तान यात्रा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है, जो देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद करेगी। इस यात्रा से भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। भारत का लक्ष्य एससीओ के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है, ताकि सभी देशों के नागरिकों के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। यह बैठक भारत के लिए अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक जिम्मेदार और सक्रिय भूमिका निभाने का एक अवसर है। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एससीओ के सदस्य देशों से समर्थन और सहयोग की अपेक्षा करता है





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