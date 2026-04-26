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रघु राय का निधन: भारतीय फोटोग्राफी जगत में शोक की लहर

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रघु राय का निधन: भारतीय फोटोग्राफी जगत में शोक की लहर
रघु रायफोटोग्राफीफोटो जर्नलिस्ट
📆26-04-2026 03:21:00
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प्रसिद्ध फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट रघु राय का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारतीय फोटोग्राफी का जनक माना जाता था।

भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली फोटोग्राफरों में से एक, रघु राय का 83 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर उनके परिवार द्वारा उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से साझा की गई, जिससे भारतीय फोटोग्राफी जगत में शोक की लहर दौड़ गई। दिल्ली के लोधी श्मशान घाट पर शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रघु राय को भारतीय फोटोग्राफी और फोटो पत्रकारिता का जनक माना जाता है। उनका पाँच दशकों से भी अधिक का करियर भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है, जिन्हें उन्होंने अपने कैमरे की नजर से अमर बना दिया। उनकी तस्वीरें केवल तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि वे इतिहास के जीवंत दस्तावेज हैं, जो उस समय की सच्चाई और भावनाओं को व्यक्त करती हैं। रघु राय का जन्म 1942 में अविभाजित भारत के झंग (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। उन्होंने 1962 में फोटोग्राफी को अपना करियर चुना और 'द स्टेट्समैन' अखबार से अपनी यात्रा शुरू की। बाद में, उन्होंने 'इंडिया टुडे' पत्रिका के साथ लंबे समय तक काम किया, जहाँ उन्होंने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। रघु राय दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फोटोग्राफी संस्था ' मैग्नम फोटोज ' के सदस्य बनने वाले शुरुआती भारतीयों में से एक थे, जो उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवनकाल में 18 से अधिक पुस्तकें लिखीं, जिनमें उनकी फोटोग्राफी और विचारों को दर्शाया गया है। उनकी पुस्तकें फोटोग्राफी के छात्रों और प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। रघु राय की फोटोग्राफी की शैली अद्वितीय थी, जो मानवीय भावनाओं, सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती थी। उन्होंने हमेशा अपनी तस्वीरों के माध्यम से समाज को जगाने और लोगों को सोचने पर मजबूर करने का प्रयास किया। रघु राय की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद की तस्वीर है। इस तस्वीर में एक मासूम बच्चे का निर्जीव शरीर दिखाई देता है, जो त्रासदी की भयावहता को दर्शाता है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान इस त्रासदी की ओर खींचा और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर वैश्विक बहस छेड़ दी। यह तस्वीर रघु राय की मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रमाण है। उन्होंने भारत की कई प्रमुख हस्तियों को भी अपने कैमरे में कैद किया, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शामिल हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ लंबे समय तक काम किया और उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षणों को कैद किया। इसके अलावा, मदर टेरेसा पर उनकी फोटोग्राफी बेहद प्रसिद्ध रही। उन्होंने संत घोषित होने से पहले ही ‘Saint Mother’ नाम से उन पर एक किताब प्रकाशित की थी, जो मदर टेरेसा के जीवन और कार्यों को दर्शाती है। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया, जो उनकी फोटोग्राफी के क्षेत्र में योगदान का सम्मान है। रघु राय की विरासत भारतीय फोटोग्राफी जगत में हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी तस्वीरें हमें याद दिलाती रहेंगी कि फोटोग्राफी केवल एक कला नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली माध्यम है जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। उनकी मृत्यु से भारतीय फोटोग्राफी जगत को अपूरणीय क्षति हुई है.

भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली फोटोग्राफरों में से एक, रघु राय का 83 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर उनके परिवार द्वारा उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से साझा की गई, जिससे भारतीय फोटोग्राफी जगत में शोक की लहर दौड़ गई। दिल्ली के लोधी श्मशान घाट पर शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रघु राय को भारतीय फोटोग्राफी और फोटो पत्रकारिता का जनक माना जाता है। उनका पाँच दशकों से भी अधिक का करियर भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है, जिन्हें उन्होंने अपने कैमरे की नजर से अमर बना दिया। उनकी तस्वीरें केवल तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि वे इतिहास के जीवंत दस्तावेज हैं, जो उस समय की सच्चाई और भावनाओं को व्यक्त करती हैं। रघु राय का जन्म 1942 में अविभाजित भारत के झंग (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। उन्होंने 1962 में फोटोग्राफी को अपना करियर चुना और 'द स्टेट्समैन' अखबार से अपनी यात्रा शुरू की। बाद में, उन्होंने 'इंडिया टुडे' पत्रिका के साथ लंबे समय तक काम किया, जहाँ उन्होंने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। रघु राय दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फोटोग्राफी संस्था 'मैग्नम फोटोज' के सदस्य बनने वाले शुरुआती भारतीयों में से एक थे, जो उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवनकाल में 18 से अधिक पुस्तकें लिखीं, जिनमें उनकी फोटोग्राफी और विचारों को दर्शाया गया है। उनकी पुस्तकें फोटोग्राफी के छात्रों और प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। रघु राय की फोटोग्राफी की शैली अद्वितीय थी, जो मानवीय भावनाओं, सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती थी। उन्होंने हमेशा अपनी तस्वीरों के माध्यम से समाज को जगाने और लोगों को सोचने पर मजबूर करने का प्रयास किया। रघु राय की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद की तस्वीर है। इस तस्वीर में एक मासूम बच्चे का निर्जीव शरीर दिखाई देता है, जो त्रासदी की भयावहता को दर्शाता है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान इस त्रासदी की ओर खींचा और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर वैश्विक बहस छेड़ दी। यह तस्वीर रघु राय की मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रमाण है। उन्होंने भारत की कई प्रमुख हस्तियों को भी अपने कैमरे में कैद किया, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शामिल हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ लंबे समय तक काम किया और उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षणों को कैद किया। इसके अलावा, मदर टेरेसा पर उनकी फोटोग्राफी बेहद प्रसिद्ध रही। उन्होंने संत घोषित होने से पहले ही ‘Saint Mother’ नाम से उन पर एक किताब प्रकाशित की थी, जो मदर टेरेसा के जीवन और कार्यों को दर्शाती है। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया, जो उनकी फोटोग्राफी के क्षेत्र में योगदान का सम्मान है। रघु राय की विरासत भारतीय फोटोग्राफी जगत में हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी तस्वीरें हमें याद दिलाती रहेंगी कि फोटोग्राफी केवल एक कला नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली माध्यम है जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। उनकी मृत्यु से भारतीय फोटोग्राफी जगत को अपूरणीय क्षति हुई है

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