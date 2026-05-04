रघु शर्मा का पहला विकेट और 'जय श्री राम' वाला नोट, जानिए पूरा मामला

मुंबई इंडियंस के लेग स्पिनर रघु शर्मा ने लखनऊ के खिलाफ डेब्यू करते हुए पहला विकेट लिया और अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए एक मार्मिक नोट दिखाया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन कई खिलाड़ियों को मौका दिया है और उनमें से एक हैं लेग स्पिनर रघु शर्मा । उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में अपना आईपीएल डेब्यू किया था और आज वानखड़े स्टेडियम में लखनऊ के खिलाफ खेलते हुए अपना पहला आईपीएल विकेट हासिल किया। यह पल रघु के लिए बेहद खास था और उन्होंने इसे एक अनोखे तरीके से मनाया। विकेट लेने के बाद रघु ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली जिस पर एक नोट लिखा हुआ था। अब यह नोट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ के खिलाफ रघु शर्मा ने चार ओवरों में 36 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। इससे पहले चेन्नई के खिलाफ उन्होंने चार ओवरों में 24 रन दिए थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। रघु ने लखनऊ के युवा बल्लेबाज अक्षत रघुवंशी को अपना पहला शिकार बनाया। अक्षत भी आज अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे थे और दुर्भाग्यवश, वह रघु शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गए। यह 13वें ओवर की पहली गेंद थी जिस पर रघु ने अक्षत को पवेलियन भेजा। विकेट लेने के बाद रघु ने खुशी से अपनी जेब से वह पर्ची निकाली जिस पर उन्होंने एक मार्मिक संदेश लिखा था। उस नोट में 'जय श्री राम' लिखा था और इसके साथ ही उन्होंने 'राधे-राधे' भी लिखा था। रघु ने नोट में लिखा कि 15 साल के दुखदायी सफर का आज गुरुदेव की कृपा से अंत हो गया है और उन्होंने मुंबई इंडियंस को उन्हें यह मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। यह संदेश रघु की भावनाओं और समर्पण को दर्शाता है। मुंबई इंडियंस ने लखनऊ को पांच विकेट के नुकसान पर 228 रनों पर सीमित कर दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ आसानी से 250 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन निकोलस पूरन के आउट होने के बाद उनकी रन गति धीमी हो गई। निकोलस पूरन ने सिर्फ 21 गेंदों पर 63 रन बनाए, जिसमें एक चौका और आठ शानदार छक्के शामिल थे। मुंबई के गेंदबाजों ने आखिरी के ओवरों में शानदार गेंदबाजी की और लखनऊ को ज्यादा रन बनाने से रोक दिया। इस जीत में रघु शर्मा के पहले विकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मैच मुंबई इंडियंस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी और रघु शर्मा के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रघु शर्मा की प्रतिभा और समर्पण को देखकर सभी क्रिकेट प्रशंसक खुश हैं और उन्हें भविष्य में और भी सफलता की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस ने एक युवा खिलाड़ी को मौका देकर सही फैसला लिया है और यह टीम के लिए एक सकारात्मक संकेत है.
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन कई खिलाड़ियों को मौका दिया है और उनमें से एक हैं लेग स्पिनर रघु शर्मा। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में अपना आईपीएल डेब्यू किया था और आज वानखड़े स्टेडियम में लखनऊ के खिलाफ खेलते हुए अपना पहला आईपीएल विकेट हासिल किया। यह पल रघु के लिए बेहद खास था और उन्होंने इसे एक अनोखे तरीके से मनाया। विकेट लेने के बाद रघु ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली जिस पर एक नोट लिखा हुआ था। अब यह नोट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ के खिलाफ रघु शर्मा ने चार ओवरों में 36 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। इससे पहले चेन्नई के खिलाफ उन्होंने चार ओवरों में 24 रन दिए थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। रघु ने लखनऊ के युवा बल्लेबाज अक्षत रघुवंशी को अपना पहला शिकार बनाया। अक्षत भी आज अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे थे और दुर्भाग्यवश, वह रघु शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गए। यह 13वें ओवर की पहली गेंद थी जिस पर रघु ने अक्षत को पवेलियन भेजा। विकेट लेने के बाद रघु ने खुशी से अपनी जेब से वह पर्ची निकाली जिस पर उन्होंने एक मार्मिक संदेश लिखा था। उस नोट में 'जय श्री राम' लिखा था और इसके साथ ही उन्होंने 'राधे-राधे' भी लिखा था। रघु ने नोट में लिखा कि 15 साल के दुखदायी सफर का आज गुरुदेव की कृपा से अंत हो गया है और उन्होंने मुंबई इंडियंस को उन्हें यह मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। यह संदेश रघु की भावनाओं और समर्पण को दर्शाता है। मुंबई इंडियंस ने लखनऊ को पांच विकेट के नुकसान पर 228 रनों पर सीमित कर दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ आसानी से 250 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन निकोलस पूरन के आउट होने के बाद उनकी रन गति धीमी हो गई। निकोलस पूरन ने सिर्फ 21 गेंदों पर 63 रन बनाए, जिसमें एक चौका और आठ शानदार छक्के शामिल थे। मुंबई के गेंदबाजों ने आखिरी के ओवरों में शानदार गेंदबाजी की और लखनऊ को ज्यादा रन बनाने से रोक दिया। इस जीत में रघु शर्मा के पहले विकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मैच मुंबई इंडियंस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी और रघु शर्मा के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रघु शर्मा की प्रतिभा और समर्पण को देखकर सभी क्रिकेट प्रशंसक खुश हैं और उन्हें भविष्य में और भी सफलता की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस ने एक युवा खिलाड़ी को मौका देकर सही फैसला लिया है और यह टीम के लिए एक सकारात्मक संकेत है
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