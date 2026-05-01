रजत पाटीदार के कैच पर अश्विन का खुलासा, आरसीबी फैंस को लग सकता है बुरा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के कैच को लेकर मचा विवाद अभी भी जारी है। पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने इस कैच का विश्लेषण किया है और अपनी राय व्यक्त की है, जो आरसीबी के प्रशंसकों को निराश कर सकती है।

खेल डेस्क, नई दिल्ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( आरसीबी ) के कप्तान रजत पाटीदार के कैच को लेकर मचा विवाद अभी भी शांत नहीं हुआ है। इस विवादास्पद कैच को लेकर आरसीबी के प्रशंसक बेहद नाराज़ हैं और सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। घटना तब हुई जब जेसन होल्डर ने अरशद खान की गेंद पर रजत पाटीदार का कैच डीप स्क्वायर लेग पर भागते हुए एक शानदार डाइव लगाकर लपका। जैसे ही होल्डर ने कैच पकड़ा, आरसीबी के खेमे ने तुरंत ही अंपायर के फैसले पर विरोध जताया। विराट कोहली खुद चौथे अंपायर के साथ इस कैच को लेकर गरमागरम बहस करते हुए दिखाई दिए। अब, भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने इस कैच पर अपनी राय व्यक्त की है, जो आरसीबी के प्रशंसकों को कुछ हद तक परेशान कर सकती है। अश्विन का विश्लेषण आरसीबी के समर्थकों को चुभ सकता है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस कैच का विस्तृत विश्लेषण किया और बताया कि क्यों उन्हें लगता है कि यह कैच पूरी तरह से वैध था। उन्होंने कहा कि जेसन होल्डर के हाथ बहुत बड़े हैं, मेरे हाथों से लगभग दोगुने। उनके हाथों में गेंद लगभग गायब हो जाती है। इसलिए, अगर आप उनकी उंगलियों के बीच से गेंद को देख भी रहे हैं, तो भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि गेंद जमीन से लगी थी। अश्विन के अनुसार, होल्डर ने गेंद को अच्छी तरह से पकड़ लिया था और संभावना है कि गेंद जमीन को छूकर नहीं गिरी थी। अश्विन ने इस मामले को दोनों टीमों के प्रशंसकों के दृष्टिकोण से भी देखा। उन्होंने कहा कि अगर आप आरसीबी की तरफ से देख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से दुर्भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। वहीं, अगर आप गुजरात टाइटन्स की तरफ से देख रहे हैं, तो आपको यह एक स्पष्ट आउट लगेगा। लेकिन, अगर आप निष्पक्ष रूप से इस घटना को देखेंगे, तो यह एक पूरी तरह से वैध कैच था। अश्विन ने इस कैच को लेकर छिड़ी बहस को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि अंपायरों का फैसला अंतिम होता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यह कैच मैच का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आरसीबी की टीम 19.

2 ओवरों में केवल 155 रनों पर सिमट गई, जबकि गुजरात टाइटन्स ने इस लक्ष्य को 15.5 ओवरों में आसानी से हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें भी कम हो गई हैं। इस पूरे प्रकरण ने आईपीएल 2026 में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और क्रिकेट प्रेमियों के बीच बहस का विषय बन गया है। कई विशेषज्ञ और पूर्व खिलाड़ी भी इस कैच पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, जिससे यह मामला और भी जटिल हो गया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां आरसीबी के प्रशंसक अंपायर के फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वहीं गुजरात टाइटन्स के समर्थक होल्डर के शानदार कैच की सराहना कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर क्रिकेट में अंपायरिंग के फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है और क्या आरसीबी इस हार को भुलाकर आगामी मैचों में बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। रजत पाटीदार का विकेट आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके आउट होने के बाद आरसीबी की बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह से लड़खड़ा गया और टीम निर्धारित ओवरों में पर्याप्त रन बनाने में विफल रही। गुजरात टाइटन्स के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। होल्डर के कैच ने निश्चित रूप से मैच का रुख बदल दिया और गुजरात टाइटन्स को जीत की राह पर अग्रसर कर दिया





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