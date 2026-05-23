रजत पाटीदार का ऐतिहासिक कीर्तिमान: आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बने, क्रिस गेल को पछाड़ा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज रजत पाटीदार ने आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है और क्रिस गेल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।

भारतीय क्रिकेट के रोमांचक सफर में आईपीएल हमेशा से ही नए कीर्तिमानों का गवाह रहा है। इसी कड़ी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज रजत पाटीदार ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने खेल जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एक बेहद कड़े मुकाबले के दौरान पाटीदार ने वह उपलब्धि हासिल कर ली, जिसके लिए कई दिग्गज बल्लेबाज तरसते हैं। पाटीदार अब आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैदान पर उनके दबदबे को दर्शाती है। इस ऐतिहासिक सफर में उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले क्रिस गेल जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अपनी पावर हिटिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की गहराई में जाएं तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर आंद्रे रसेल का नाम आता है, जिन्होंने मात्र 657 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए थे। दूसरे स्थान पर निकोलस पूरन हैं, जिन्होंने 884 गेंदों की मदद से इस आंकड़े तक पहुंच बनाई। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो रजत पाटीदार ने 933 गेंदों में यह जादुई आंकड़ा छूकर इतिहास रच दिया है। पाटीदार से पीछे अब क्रिस गेल (943 गेंदें), सुनील नरेन (950 गेंदें) और शिवम दुबे (992 गेंदें) जैसे नाम आते हैं। हैदराबाद के खिलाफ पाटीदार ने 39 गेंदों में 56 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि यह पारी उनकी टीम आरसीबी को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए यह सीजन उम्मीदों और रोमांच से भरा रहा है। टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया और अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा बनाए रखा। अब आरसीबी का सामना क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटंस से होने जा रहा है, जो कि इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक होगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि क्वालिफायर-1 जीतने वाली टीम के पास खिताब जीतने की संभावना सबसे अधिक होती है। सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, पिछले 15 बार में से 12 बार ऐसा हुआ है कि जिस टीम ने पहला क्वालिफायर जीता, वही अंततः ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रही। ऐसे में आरसीबी के प्रशंसकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं और वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से एक बार फिर चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। टूर्नामेंट का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि चौथे स्थान के लिए एक कांटे की टक्कर जारी है। राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच प्लेऑफ में जगह बनाने की जंग छिड़ी हुई है। विशेष रूप से पंजाब किंग्स की स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि उनका सामना लखनऊ सुपर जाएंट्स से होना है। यदि पंजाब यह मैच हार जाती है, तो उनका इस सीजन का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। वहीं, यदि वे जीत हासिल करते हैं, तो उन्हें अन्य मैचों के परिणामों का इंतजार करना होगा। राजस्थान रॉयल्स की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण है; यदि वे अपना अंतिम मैच जीत लेते हैं, तो वे सीधे चौथे स्थान पर पहुंच सकते हैं, जिससे पंजाब, दिल्ली और केकेआर जैसी टीमों के रास्ते बंद हो सकते हैं। खेल की इस बदलती प्रकृति में पावर हिटिंग का महत्व काफी बढ़ गया है। रजत पाटीदार की यह उपलब्धि दर्शाती है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में अब बल्लेबाज केवल रन बनाने पर नहीं, बल्कि कम गेंदों में अधिक से अधिक बाउंड्री लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पाटीदार का यह रिकॉर्ड आने वाले युवा भारतीय बल्लेबाजों के लिए प्रेरणा बनेगा। आईपीएल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह उभरते हुए सितारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। जैसे-जैसे हम फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं, क्रिकेट प्रेमियों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी अपनी लय बरकरार रख पाती है या कोई नई टीम इस बार खिताब पर कब्जा जमाती है.

भारतीय क्रिकेट के रोमांचक सफर में आईपीएल हमेशा से ही नए कीर्तिमानों का गवाह रहा है। इसी कड़ी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज रजत पाटीदार ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने खेल जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एक बेहद कड़े मुकाबले के दौरान पाटीदार ने वह उपलब्धि हासिल कर ली, जिसके लिए कई दिग्गज बल्लेबाज तरसते हैं। पाटीदार अब आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैदान पर उनके दबदबे को दर्शाती है। इस ऐतिहासिक सफर में उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले क्रिस गेल जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अपनी पावर हिटिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की गहराई में जाएं तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर आंद्रे रसेल का नाम आता है, जिन्होंने मात्र 657 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए थे। दूसरे स्थान पर निकोलस पूरन हैं, जिन्होंने 884 गेंदों की मदद से इस आंकड़े तक पहुंच बनाई। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो रजत पाटीदार ने 933 गेंदों में यह जादुई आंकड़ा छूकर इतिहास रच दिया है। पाटीदार से पीछे अब क्रिस गेल (943 गेंदें), सुनील नरेन (950 गेंदें) और शिवम दुबे (992 गेंदें) जैसे नाम आते हैं। हैदराबाद के खिलाफ पाटीदार ने 39 गेंदों में 56 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि यह पारी उनकी टीम आरसीबी को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए यह सीजन उम्मीदों और रोमांच से भरा रहा है। टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया और अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा बनाए रखा। अब आरसीबी का सामना क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटंस से होने जा रहा है, जो कि इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक होगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि क्वालिफायर-1 जीतने वाली टीम के पास खिताब जीतने की संभावना सबसे अधिक होती है। सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, पिछले 15 बार में से 12 बार ऐसा हुआ है कि जिस टीम ने पहला क्वालिफायर जीता, वही अंततः ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रही। ऐसे में आरसीबी के प्रशंसकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं और वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से एक बार फिर चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। टूर्नामेंट का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि चौथे स्थान के लिए एक कांटे की टक्कर जारी है। राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच प्लेऑफ में जगह बनाने की जंग छिड़ी हुई है। विशेष रूप से पंजाब किंग्स की स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि उनका सामना लखनऊ सुपर जाएंट्स से होना है। यदि पंजाब यह मैच हार जाती है, तो उनका इस सीजन का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। वहीं, यदि वे जीत हासिल करते हैं, तो उन्हें अन्य मैचों के परिणामों का इंतजार करना होगा। राजस्थान रॉयल्स की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण है; यदि वे अपना अंतिम मैच जीत लेते हैं, तो वे सीधे चौथे स्थान पर पहुंच सकते हैं, जिससे पंजाब, दिल्ली और केकेआर जैसी टीमों के रास्ते बंद हो सकते हैं। खेल की इस बदलती प्रकृति में पावर हिटिंग का महत्व काफी बढ़ गया है। रजत पाटीदार की यह उपलब्धि दर्शाती है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में अब बल्लेबाज केवल रन बनाने पर नहीं, बल्कि कम गेंदों में अधिक से अधिक बाउंड्री लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पाटीदार का यह रिकॉर्ड आने वाले युवा भारतीय बल्लेबाजों के लिए प्रेरणा बनेगा। आईपीएल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह उभरते हुए सितारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। जैसे-जैसे हम फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं, क्रिकेट प्रेमियों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी अपनी लय बरकरार रख पाती है या कोई नई टीम इस बार खिताब पर कब्जा जमाती है





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