रजनीकांत ने तोड़ी चुप्पी: थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने पर जताई खुशी, ईर्ष्या के दावों को नकारा

सुपरस्टार रजनीकांत ने थलापति विजय की ऐतिहासिक जीत और मुख्यमंत्री बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें विजय की सफलता से जलन नहीं बल्कि गर्व है।

तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिल्म जगत के सुपरस्टार थलापति विजय ने अपनी नई राजनीति क पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी टीवीके के नेतृत्व में 2026 के विधानसभा चुनावों में एक अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। यह जीत केवल एक राजनीति क उपलब्धि नहीं है बल्कि एक फिल्मी सितारे के जननायक बनने की कहानी है। विजय ने राज्य के दो सबसे शक्तिशाली और पुराने गठबंधनों को धूल चटाकर बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम ने न केवल राजनीति क गलियारों में हलचल मचा दी बल्कि मनोरंजन जगत के अन्य दिग्गजों की प्रतिक्रियाओं को लेकर भी उत्सुकता बढ़ा दी। विशेष रूप से सुपरस्टार रजनीकांत की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी थीं। जब शुरुआती दौर में मीडिया ने रजनीकांत से विजय की इस शानदार जीत और मुख्यमंत्री बनने के बारे में सवाल पूछे थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। वे केवल मुस्कुराए, हाथ जोड़े और वहां से चुपचाप आगे बढ़ गए। इस खामोशी को कई लोगों ने गलत तरीके से समझा और सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या थलाइवा को विजय की इस सफलता से जलन हो रही है। लोग यह विश्लेषण करने लगे कि क्या रजनीकांत की चुप्पी के पीछे कोई नाराजगी या ईर्ष्या छिपी है। हालांकि रजनीकांत अपनी सादगी और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस मामले में उनकी चुप्पी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था। अंततः रजनीकांत ने इस विवाद को समाप्त करने और अपनी वास्तविक भावनाओं को साझा करने के लिए अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। समाचार एजेंसी पीटीआई के माध्यम से सामने आई जानकारी के अनुसार उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा कि तमिलनाडु में दो शक्तिशाली गठबंधनों को हराकर विजय का मुख्यमंत्री बनना उनके लिए खुशी का विषय है न कि जलन का। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विजय की इस उपलब्धि से बेहद प्रसन्न हैं। रजनीकांत ने यह भी स्वीकार किया कि जब उन्होंने पहली बार सुना कि विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि वे अब राजनीति से काफी दूर हो चुके हैं और सक्रिय राजनीति में उनकी भागीदारी नहीं है इसलिए इस तरह की बड़ी जीत उन्हें अचंभित कर गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रजनीकांत ने विजय के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध और उम्र के अंतर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके और विजय के बीच लगभग 28 साल का अंतर है और इस उम्र के फासले के बावजूद विजय ने जिस तरह से अपनी पहचान बनाई और प्रमुख पार्टियों के खिलाफ खड़े होकर जीत हासिल की वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि विजय ने अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के दम पर लोगों का विश्वास जीता है। रजनीकांत ने यह भी साफ किया कि वे किसी भी स्तर पर गिरकर बेवजह की बातें नहीं करते और जैसे ही विजय ने चुनाव जीता उन्होंने तुरंत उन्हें बधाई दी थी। इसके अलावा रजनीकांत ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.

के. स्टालिन के साथ अपने संबंधों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणामों के बाद जब वे स्टालिन से मिलने गए तो इसे भी आलोचना का विषय बना दिया गया। रजनीकांत ने स्पष्ट किया कि उनकी और एम. के.

स्टालिन की दोस्ती राजनीति की सीमाओं से परे है। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि स्टालिन कुलाथुर सीट से चुनाव हार गए। उन्होंने जनता और मीडिया से अपील की कि वे उनकी बातों का गलत मतलब न निकालें। उन्होंने कहा कि यदि वे इन आलोचनाओं का जवाब नहीं देते तो लोग इन्हें ही सच मान लेते इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी समझा। यह पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का गहरा संबंध है। जहां एक ओर विजय ने राजनीति में कदम रखकर एक नया इतिहास रचा है वहीं रजनीकांत ने अपनी परिपक्वता दिखाते हुए एक नए नेता का स्वागत किया है। यह बयान न केवल ईर्ष्या की अफवाहों को खत्म करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि फिल्मी सितारों के बीच आपसी सम्मान और गरिमा अभी भी बरकरार है। विजय की यह जीत आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीतिक दिशा और दशा को बदल सकती है और रजनीकांत का समर्थन इस बदलाव को एक सकारात्मक मोड़ देता है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

रजनीकांत थलापति विजय तमिलनाडु चुनाव टीवीके राजनीति

United States Latest News, United States Headlines