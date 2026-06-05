रजनीश अग्रवाल: मध्यप्रदेश की राजनीति के 'चाणक्य' का राज्यसभा उम्मीदवार बनने की कहानी

भाजपा ने मध्यप्रदेश के लिए राज्यसभा उम्मीदवार बनाया रजनीश अग्रवाल, जिन्हें पर्दे के पीछे काम करनेwali क्षमता के लिए 'चाणक्य' कहा जाता है। सागर जिले से जुड़े उनकी राजनीतिक यात्रा, युवा मोर्चा में कार्य, नितिन नबीन से गहरी अटकल और अचानक राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद के भावनात्मक पलों की पूरी जानकारी।

मध्यप्रदेश की राजनीति में पर्दे के पीछे काम करने वाले रजनीश अग्रवाल को लोग 'चाणक्य' भी कहते हैं। भाजपा ने उन्हें मध्यप्रदेश के लिए राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया, जिससे उनके लिए यह एक भावुक पल बन गया। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि वे न दिल्ली गए, न किसी बड़े नेता से मिले, न किसी कार्यालय में गए, लेकिन उनके काम को राष्ट्रीय नेतृत्व ने सराहा। वे अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए भावुक हो गए और आंखें छलक आईं। उन्होंने कहा कि भागीदारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर कार्यकर्ता को समान नजरिए से देखती है। वह पार्टी का सिपाही हैं और पार्टी के आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। रजनीश अग्रवाल मध्यप्रदेश के सागर जिले के मंडी बामोरा के निवासी हैं। 2 अप्रैल 1976 को जन्मे उन्होंने 12 साल की उम्र में 1988 में ही आरएसएस का हाथ थाम लिया था। डॉ.

हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और एबीवीपी से जुड़े। छात्र राजनीति में सक्रिय होकर उन्होंने संगठन के कई पदों पर कार्य किया, जिनमें प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री और बूथ प्रबंधन प्रभारी जिम्मेदारियां शामिल हैं। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य भी रहे और भाजपी मैग्जिन 'चरैवेति' के सह-संपादक के रूप में काम किया। प्रखर प्रवक्ता के रूप में पहचान बनाए उन्होंने बूथ लेवल से प्रदेश स्तर तक कई जिम्मेदारियां निभाईं। कुछ लोग उन्हें 'चाणक्य' कहते हैं क्योंकि वे पर्दे के पीछे रहकर अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभाते रहे हैं। अब उनकी आवाज राज्यसभा में गूंजेगी। रजनीश अग्रवाल के नेता नितिन नबीन से गहरी जुड़ाव है। युवा मोर्चा में काम करते समय दोनों का परिचय हुआ। 2011 में रजनीश अग्रवाल की शादी में नितिन नबीन शामिल हुए थे और उन्हें घोड़ी पर बैठाया गया था, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। रजनीश अग्रवाल का मध्यप्रदेश में राजनीतिक यात्रा युवा मोर्चा से ही शुरू हुआ और आज वह राष्ट्रीय नेतृत्व का भरोसा पाने वाले कार्यकर्ता के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इस नियुक्ति से भाजपा की सेना में उत्साह दो गुना हो गया है और उन्हें मध्यप्रदेश की राजनीति में एक नई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है





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