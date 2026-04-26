रणबीर कपूर और आदित्य रॉय कपूर की मस्ती, 'रामायण' और 'रक्त ब्रह्मांड' पर अपडेट

मुंबई में रणबीर कपूर और आदित्य रॉय कपूर की मजेदार बातचीत, रणबीर की आगामी फिल्म 'रामायण' और आदित्य की वेब सीरीज 'रक्त ब्रह्मांड' के बारे में नवीनतम जानकारी। साथ ही, देश में भीषण गर्मी और उससे संबंधित खबरें।
बॉलीवुड के दो लोकप्रिय अभिनेता रणबीर कपूर और आदित्य रॉय कपूर हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान एक साथ देखे गए। दोनों अभिनेताओं के बीच की गहरी दोस्ती और सहजता देखने लायक थी। जब वे पैपराजी के सामने पोज दे रहे थे, तो एक फोटोग्राफर ने उनसे एक साथ तस्वीर खिंचवाने का अनुरोध किया। इस पर रणबीर कपूर ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि वे आदित्य रॉय कपूर के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे क्योंकि आदित्य उनसे ज़्यादा हैंडसम हैं। रणबीर के इस मज़ाकिया टिप्पणी पर आदित्य रॉय कपूर हंस पड़े और उन्होंने हल्के से रणबीर को धक्का दिया, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। रणबीर कपूर और आदित्य रॉय कपूर की दोस्ती काफी समय से चली आ रही है। दोनों ने पहली बार फिल्म ' ये जवानी है दीवानी ' में एक साथ काम किया था, जिसमें रणबीर कपूर ने 'बनी' और आदित्य रॉय कपूर ने 'अवि' की भूमिका निभाई थी। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और इसने युवाओं के बीच एक खास जगह बनाई। फिल्म में दीपिका पादुकोण और कल्कि केकलां ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई थीं। ' ये जवानी है दीवानी ' में रणबीर और आदित्य की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा था। फिल्म की सफलता के बाद, दोनों अभिनेता कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों और निजी मुलाकातों में एक साथ देखे गए हैं, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई है। वे अक्सर एक-दूसरे के सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करते रहते हैं और एक-दूसरे के काम को प्रोत्साहित करते हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर फिलहाल निर्देशक नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म ' रामायण ' में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। ' रामायण ' एक भव्य और विशाल बजट की फिल्म है, जिसका बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये है। इस फिल्म में साई पल्लवी सीता के रूप में और सनी देओल हनुमान के रूप में दिखाई देंगे। इसके अलावा, यश भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ' रामायण ' का पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज़ होने की संभावना है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। दूसरी ओर, आदित्य रॉय कपूर जल्द ही वेब सीरीज ' रक्त ब्रह्मांड : द ब्लडी किंगडम' में नज़र आने वाले हैं। यह सीरीज राज एंड डीके द्वारा निर्देशित है और इसमें सामंथा रुथ प्रभु और अली फजल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ' रक्त ब्रह्मांड : द ब्लडी किंगडम' एक फंतासी एक्शन सीरीज है, जिसकी कहानी एक काल्पनिक साम्राज्य के इर्द-गिर्द घूमती है। यह सीरीज दर्शकों को एक रोमांचक और रहस्यमय दुनिया में ले जाएगी। इसके अतिरिक्त, देश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, जबकि सांभर लेक में लाखों फ्लेमिंगो पक्षी गर्मी से परेशान हैं। गर्मी की लहर के कारण मध्य प्रदेश में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, और गुना में कचरा फेंकने वालों की तस्वीरें भेजने पर इनाम की घोषणा की गई है। तमिलनाडु में पारा 44.
5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये सभी खबरें दिनभर की 10 बड़ी खबरों में शामिल हैं, जो देश में गर्मी की स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती हैं। गर्मी के कारण लोगों के जीवन पर पड़ रहे प्रभाव को कम करने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं
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