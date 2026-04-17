रणबीर की रामायण से पहले, कृष्ण की गाथा 'कृष्णावतारम' का ट्रेलर रिलीज: विजुअल्स और संगीत ने जीता दिल

रणबीर कपूर की रामायण से पहले, भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम' का ट्रेलर जारी हुआ है। शानदार विजुअल्स, दमदार संगीत और कृष्ण-राधा प्रेम पर केंद्रित कहानी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। फिल्म में नए चेहरे हैं, लेकिन ट्रेलर की गुणवत्ता ने उम्मीदें जगा दी हैं।

रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित रामायण के बड़े पर्दे पर आने से पहले, भगवान श्रीकृष्ण की जीवन गाथा ' कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम' के रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत होने वाली है। निर्देशक हार्दिक गज्जर द्वारा निर्देशित यह फिल्म, कृष्ण कथा के एक महत्वपूर्ण अध्याय को उजागर करेगी। हालांकि फिल्म का ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया है, लेकिन नए कलाकारों और निर्देशक की वजह से इसे शुरुआत में वैसी उम्मीद के मुताबिक प्रचार नहीं मिल पाया। परंतु, आजकल दर्शक दमदार कंटेंट की तलाश में स्वयं ही इन रत्नों को ढूंढ निकालते हैं। पिछले कुछ दिनों में ' कृष्णावतारम ' के ट्रेलर ने अपने अद्भुत दृश्यों और मनमोहक संगीत से दर्शकों का दिल जीतना शुरू कर दिया है।

'कृष्णावतारम' भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के विभिन्न पड़ावों को अपने में समेटे हुए है। फिल्म का पहला भाग मुख्य रूप से कृष्ण और राधा के पवित्र प्रेम संबंध, और रुक्मिणी व सत्यभामा के साथ उनके विवाह जैसे प्रसंगों पर केंद्रित है। कहानी में श्रीकृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके साथ ही, महाभारत युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को भी ट्रेलर में दिखाया गया है। प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में फंसे श्रीकृष्ण ने अपने जीवन की दिशा किस प्रकार तय की, यह 'कृष्णावतारम' की कथा का सार प्रतीत होता है। ट्रेलर में श्रेया घोषाल और सोनू निगम जैसे सुप्रसिद्ध गायकों की आवाजें, तथा प्रसाद एस का उत्कृष्ट संगीत, 'कृष्णावतारम' के ट्रेलर की मुख्य विशेषताएँ बनकर उभरी हैं। फिल्म के दृश्यांकन को दर्शकों ने विशेष रूप से सराहा है।

अनेक उपयोगकर्ताओं ने तो इसकी तुलना रणबीर कपूर अभिनीत रामायण के टीजर से करते हुए इसे बेहतर बताया है। एक टिप्पणी में कहा गया है, 'कोई अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन यह ट्रेलर रामायण के टीजर से कहीं बेहतर लग रहा है।' एक अन्य दर्शक ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा, 'यह 4000 करोड़ के बजट वाली फिल्म के टीजर से बेहतर क्यों लग रहा है!'

'कृष्णावतारम' में भगवान कृष्ण की भूमिका सिद्धार्थ गुप्ता निभा रहे हैं, जिन्होंने 2014 में 'कुकुर माथुर की झंड हो गई' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' (2017) जैसी वेब श्रृंखलाओं में भी काम कर चुके हैं। सिद्धार्थ, बिग बॉस फेम टीवी सेलिब्रिटी विकास गुप्ता के छोटे भाई हैं। राधा का किरदार सुष्मिता भट्ट निभा रही हैं, जो पिछले 4-5 वर्षों से दक्षिण भारतीय सिनेमा में सक्रिय हैं और पिछले वर्ष कई लोकप्रिय तमिल और मलयालम फिल्मों में नजर आई थीं। निवा शियनी कृष्णन भी पिछले वर्ष दक्षिण की कुछ चर्चित फिल्मों में दिखी हैं और 'कृष्णावतारम' में रुक्मिणी की भूमिका निभा रही हैं। सत्यभामा के किरदार में संस्कृति जायना दिखाई देंगी, जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की नातिन हैं। 'कृष्णावतारम' में संगीत के साथ-साथ इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीत भी अत्यंत प्रभावशाली लग रहे हैं।

ट्रेलर से यह स्पष्ट है कि फिल्म का बजट सीमित रहा है, परंतु यह एक सशक्त कथा और शानदार अनुभव प्रदान करने की ईमानदार और अथक कोशिश करती दिख रही है। 7 मई को प्रदर्शित होने वाली 'कृष्णावतारम' में दर्शकों को चौंकाने की पूरी क्षमता नजर आ रही है। अब देखना यह है कि जनता की प्रतिक्रिया इस फिल्म के प्रति कैसी रहती है





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