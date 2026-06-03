रणवीर सिंह पर लगा बैन हटा, FWICE ने वापस लिया फैसला

रणवीर सिंह और FWICE के बीच चल रहे विवाद के बाद अब एक्टर पर लगा नॉन-कोऑपरेशन निर्देश वापस ले लिया गया है। एक्टर ने लीगल नोटिस भेजा था, जिसके बाद यह फैसला हुआ।

रणवीर सिंह पर लगा ' बैन ' हटा, एक्टर के लीगल नोटिस के बाद FWICE ने वापस लिया फैसला। यह मामला ' डॉन 3 ' विवाद से जुड़ा है, जहां फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन निर्देश जारी किया था। एक्टर ने 2 जून को FWICE को लीगल नोटिस भेजा था, जिसके बाद अब यह निर्देश वापस ले लिया गया है। रणवीर सिंह फिलहाल ' डॉन 3 ' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म फ्रैंचाइज़ी का तीसरा भाग है, जिसमें पहले शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे। रणवीर सिंह को इस फिल्म में लीड रोल के लिए साइन किया गया है, लेकिन कुछ लोगों को यह फैसला पसंद नहीं आया। FWICE ने आरोप लगाया कि रणवीर सिंह कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण यह निर्देश जारी किया गया। हालांकि, रणवीर सिंह के वकीलों ने लीगल नोटिस में कहा कि FWICE का यह कदम गैरकानूनी है और इससे एक्टर की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। फेडरेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी का कहना है कि इस मामले में न तो कोई जीता है और न ही कोई हारा है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है। रणवीर सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। अब एक्टर ' डॉन 3 ' की शूटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस घटना ने बॉलीवुड में एक बार फिर से सेलेब्रिटीज और ट्रेड यूनियनों के बीच संबंधों को उजागर किया है। कई लोगों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक गलतफहमी थी, जिसे सुलझा लिया गया है। अब देखना यह है कि ' डॉन 3 ' की रिलीज पर इसका कोई असर पड़ता है या नहीं.

रणवीर सिंह पर लगा 'बैन' हटा, एक्टर के लीगल नोटिस के बाद FWICE ने वापस लिया फैसला। यह मामला 'डॉन 3' विवाद से जुड़ा है, जहां फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन निर्देश जारी किया था। एक्टर ने 2 जून को FWICE को लीगल नोटिस भेजा था, जिसके बाद अब यह निर्देश वापस ले लिया गया है। रणवीर सिंह फिलहाल 'डॉन 3' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म फ्रैंचाइज़ी का तीसरा भाग है, जिसमें पहले शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे। रणवीर सिंह को इस फिल्म में लीड रोल के लिए साइन किया गया है, लेकिन कुछ लोगों को यह फैसला पसंद नहीं आया। FWICE ने आरोप लगाया कि रणवीर सिंह कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण यह निर्देश जारी किया गया। हालांकि, रणवीर सिंह के वकीलों ने लीगल नोटिस में कहा कि FWICE का यह कदम गैरकानूनी है और इससे एक्टर की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। फेडरेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी का कहना है कि इस मामले में न तो कोई जीता है और न ही कोई हारा है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है। रणवीर सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। अब एक्टर 'डॉन 3' की शूटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस घटना ने बॉलीवुड में एक बार फिर से सेलेब्रिटीज और ट्रेड यूनियनों के बीच संबंधों को उजागर किया है। कई लोगों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक गलतफहमी थी, जिसे सुलझा लिया गया है। अब देखना यह है कि 'डॉन 3' की रिलीज पर इसका कोई असर पड़ता है या नहीं





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