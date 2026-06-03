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रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ने की बताईं 4 वजहें, 'धुरंधर' की सफलता से भी जुड़ा मामला

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रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ने की बताईं 4 वजहें, 'धुरंधर' की सफलता से भी जुड़ा मामला
रणवीर सिंहडॉन 3फरहान अख्तर
📆03-06-2026 13:56:00
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रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच डॉन 3 विवाद में नई जानकारी सामने आई है। मीटिंग्स में रणवीर ने फिल्म छोड़ने की चार वजहें बताईं, जिसमें स्क्रिप्ट, फीस और बजट में कमी शामिल है। फरहान ने व्हाट्सऐप रिकॉर्ड से किया खंडन।

रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच डॉन 3 को लेकर छिड़ा विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर के खिलाफ जारी नॉन-कोऑपरेशन का आदेश वापस ले लिया, जबकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कलाकारों के फिल्म छोड़ने पर चिंता जताई। इस बीच, विवाद बढ़ने से पहले हुई मीटिंग्स की नई जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें रणवीर ने डॉन 3 छोड़ने की चार बड़ी वजहें बताई थीं। इन मीटिंग्स में इंडस्ट्री के करीब 25 वरिष्ठ लोग शामिल हुए थे, जिनमें सलमान खान, ऋतिक रोशन, करण जौहर और आलिया भट्ट जैसे नाम शामिल थे। हालांकि, बाद में भी कई मीटिंग्स हुईं, जिनमें आमिर खान, अनिल कपूर, रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी, आशुतोष गोवारिकर, प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर और वायकॉम18 स्टूडियोज के प्रमुख अजीत अंधारे समेत कई बड़े नाम मौजूद थे। इन मीटिंग्स में रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ने की चार मुख्य वजहें बताईं। पहली वजह यह थी कि उन्हें फिल्म की पक्की स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, जिससे वह आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। दूसरी वजह फरहान अख्तर की अनुपलब्धता थी, क्योंकि वह कई अन्य प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे। तीसरी वजह यह थी कि उनकी फीस बाद में दोबारा नेगोशिएट करके घटा दी गई थी। और चौथी वजह फिल्म के बजट में कमी थी, जो 300-350 करोड़ से घटाकर 150 करोड़ कर दिया गया था। रणवीर ने यह भी दावा किया कि उन्हें कोई साइनिंग अमाउंट नहीं मिला था। इन दावों के जवाब में, फरहान अख्तर और उनके पार्टनर रितेश सिधवानी ने व्हाट्सऐप रिकॉर्ड पेश किए, जिनमें रणवीर अलग-अलग स्टेज पर फिल्म की स्क्रिप्ट से संतुष्ट दिखे। उन्होंने यह भी इनकार किया कि रणवीर की फीस घटाई गई थी। रितेश सिधवानी ने रणवीर से सीधा सवाल किया था कि अगर उनकी फिल्म 'धुरंधर' ब्लॉकबस्टर नहीं होती, तो क्या वह ' डॉन 3 ' छोड़ते?

इस पर रणवीर ने स्वीकार किया कि तब वह शायद ऐसा नहीं करते। इसके अलावा, रणवीर ने मामले को सुलझाने के लिए फरहान को 10 करोड़ रुपये का अमाउंट ऑफर किया था और अगली एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म करने पर फीस में 25% डिस्काउंट देने की पेशकश की थी। लेकिन फरहान और रितेश को 45 करोड़ रुपये चाहिए थे, जो 'डॉन 3' के प्री-प्रोडक्शन पर खर्च हुए थे। इस पूरे विवाद ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है, और अब देखना होगा कि दोनों पक्षों के बीच यह गतिरोध कैसे खत्म होता है। फिलहाल, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच यह मामला कोर्ट या आपसी समझौते तक पहुंच सकता है। इस विवाद ने फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों और निर्माताओं के बीच संबंधों पर भी सवाल उठाए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका हल निकल आएगा, ताकि डॉन 3 जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्म का निर्माण बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। रणवीर सिंह ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनके लिए स्क्रिप्ट और फिल्म की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, और वह किसी भी प्रोजेक्ट को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उन्हें पूरी स्क्रिप्ट और अपनी भूमिका पर संतुष्टि न हो। दूसरी ओर, फरहान अख्तर का कहना है कि उन्होंने हमेशा रणवीर के साथ पारदर्शी व्यवहार किया और उन्हें समय-समय पर स्क्रिप्ट अपडेट दी गई। इस विवाद ने बॉलीवुड में एक बार फिर से कलाकारों और निर्माताओं के बीच अनुबंधों और समझौतों को लेकर बहस छेड़ दी है। फिल्म निर्माताओं का मानना है कि इस तरह के विवादों से फिल्मों की रिलीज डेट प्रभावित होती है और पूरी टीम की मेहनत पर पानी फिर जाता है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष जल्द ही एक सहमति पर पहुंचेंगे और यह विवाद सुलझ जाएगा

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