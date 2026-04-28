रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने से 40 करोड़ का नुकसान, फरहान अख्तर ने बताया 'मुश्किल' अध्याय

अभिनेता रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से अलग होने के बाद निर्देशक फरहान अख्तर ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रोडक्शन हाउस को 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

कुछ भी हल्के में नहीं लिया जा सकता; रणवीर सिंह के ' डॉन 3 ' से अलग होने पर 40 करोड़ का संभावित नुकसान फिल्म ' डॉन 3 ' को लेकर अभिनेता रणवीर सिंह और निर्देशक फरहान अख्तर के बीच चल रहे विवाद पर अब फरहान अख्तर ने खुलकर अपनी राय व्यक्त की है। फरहान ने इसे अपने करियर का एक 'मुश्किल' अध्याय बताया है और इस घटना से उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिला है। हॉलीवुड इंडिया रिपोर्टर को दिए एक साक्षात्कार में, फरहान अख्तर ने कहा कि किसी भी परिस्थिति को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने बताया कि इस अनुभव ने उन्हें सिखाया है कि हमेशा अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। फिल्म की शूटिंग पूरी होने तक किसी भी चीज को निश्चित नहीं माना जा सकता। फरहान ने आगे कहा कि उनके करियर में कई सकारात्मक अनुभव रहे हैं, इसलिए वे एक या दो चुनौतियों से विचलित नहीं होते हैं और इसे सहजता से लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने के फैसले से प्रोडक्शन हाउस ' एक्सेल एंटरटेनमेंट ' को लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच मतभेद दिसंबर 2025 में शुरू हुए। फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद, रणवीर सिंह ने अचानक ' डॉन 3 ' से हटने का फैसला किया। फरहान और उनके साथी रितेश सिधवानी ने इस मामले को 'प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' के सामने रखा। गिल्ड को बताया गया कि फिल्म के प्री- प्रोडक्शन पर पहले ही 40 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे और रणवीर सिंह ने स्क्रिप्ट के हर चरण को मंजूरी दी थी। यह स्थिति प्रोडक्शन हाउस के लिए एक बड़ी निराशा थी, क्योंकि उन्होंने रणवीर सिंह को फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में लेकर काफी निवेश किया था। इस मामले ने फिल्म उद्योग में अनुबंधों और प्रतिबद्धताओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला। दूसरी ओर, रणवीर सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि जब रणवीर सिंह का करियर थोड़ा धीमा चल रहा था, तब फरहान अख्तर ने ' डॉन 3 ' को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया था। इसी वजह से रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ने का मन बनाया। सूत्रों के अनुसार, रणवीर सिंह ने नुकसान की भरपाई के लिए 10 करोड़ रुपए की साइनिंग राशि वापस करने और अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' में भाग लेने की पेशकश की है। हालांकि, प्रोडक्शन हाउस के सूत्रों ने अभी तक किसी भी अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं की है। यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। जब फरहान अख्तर ने ' डॉन 3 ' की घोषणा की थी, तब शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह को कास्ट करने पर सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ था। प्रशंसकों का मानना था कि शाहरुख खान ही 'डॉन' के किरदार के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उस समय फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह का पूरा समर्थन किया था। अब रणवीर सिंह के हटने के बाद फिल्म का भविष्य अनिश्चित हो गया है। फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा है। इस घटना ने फिल्म उद्योग में कलाकारों और निर्माताओं के बीच संबंधों की जटिलता को भी उजागर किया है। छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। तेज अंधड़ और बारिश के कारण एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी तबाही मची। पूरे बिहार में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। रायगढ़ में तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे गिर गए, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। इन प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों को प्रकृति की शक्ति और उसके प्रति सम्मान की याद दिलाई है.

कुछ भी हल्के में नहीं लिया जा सकता; रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से अलग होने पर 40 करोड़ का संभावित नुकसान फिल्म 'डॉन 3' को लेकर अभिनेता रणवीर सिंह और निर्देशक फरहान अख्तर के बीच चल रहे विवाद पर अब फरहान अख्तर ने खुलकर अपनी राय व्यक्त की है। फरहान ने इसे अपने करियर का एक 'मुश्किल' अध्याय बताया है और इस घटना से उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिला है। हॉलीवुड इंडिया रिपोर्टर को दिए एक साक्षात्कार में, फरहान अख्तर ने कहा कि किसी भी परिस्थिति को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने बताया कि इस अनुभव ने उन्हें सिखाया है कि हमेशा अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। फिल्म की शूटिंग पूरी होने तक किसी भी चीज को निश्चित नहीं माना जा सकता। फरहान ने आगे कहा कि उनके करियर में कई सकारात्मक अनुभव रहे हैं, इसलिए वे एक या दो चुनौतियों से विचलित नहीं होते हैं और इसे सहजता से लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने के फैसले से प्रोडक्शन हाउस 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' को लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच मतभेद दिसंबर 2025 में शुरू हुए। फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद, रणवीर सिंह ने अचानक 'डॉन 3' से हटने का फैसला किया। फरहान और उनके साथी रितेश सिधवानी ने इस मामले को 'प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' के सामने रखा। गिल्ड को बताया गया कि फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर पहले ही 40 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे और रणवीर सिंह ने स्क्रिप्ट के हर चरण को मंजूरी दी थी। यह स्थिति प्रोडक्शन हाउस के लिए एक बड़ी निराशा थी, क्योंकि उन्होंने रणवीर सिंह को फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में लेकर काफी निवेश किया था। इस मामले ने फिल्म उद्योग में अनुबंधों और प्रतिबद्धताओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला। दूसरी ओर, रणवीर सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि जब रणवीर सिंह का करियर थोड़ा धीमा चल रहा था, तब फरहान अख्तर ने 'डॉन 3' को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया था। इसी वजह से रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ने का मन बनाया। सूत्रों के अनुसार, रणवीर सिंह ने नुकसान की भरपाई के लिए 10 करोड़ रुपए की साइनिंग राशि वापस करने और अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' में भाग लेने की पेशकश की है। हालांकि, प्रोडक्शन हाउस के सूत्रों ने अभी तक किसी भी अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं की है। यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। जब फरहान अख्तर ने 'डॉन 3' की घोषणा की थी, तब शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह को कास्ट करने पर सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ था। प्रशंसकों का मानना था कि शाहरुख खान ही 'डॉन' के किरदार के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उस समय फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह का पूरा समर्थन किया था। अब रणवीर सिंह के हटने के बाद फिल्म का भविष्य अनिश्चित हो गया है। फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा है। इस घटना ने फिल्म उद्योग में कलाकारों और निर्माताओं के बीच संबंधों की जटिलता को भी उजागर किया है। छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। तेज अंधड़ और बारिश के कारण एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी तबाही मची। पूरे बिहार में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। रायगढ़ में तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे गिर गए, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। इन प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों को प्रकृति की शक्ति और उसके प्रति सम्मान की याद दिलाई है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डॉन 3 रणवीर सिंह फरहान अख्तर एक्सेल एंटरटेनमेंट फिल्म नुकसान प्रोडक्शन बॉलीवुड विवाद मौसम

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बांग्लादेश में पेड़ से लटका मिला एक हिंदू व्यक्ति का शव, मंदिर में था पुजारीदक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर के 40 वर्षीय पुजारी नयन साधु का शव पेड़ से लटका मिला, जो तीन दिन से लापता थे।

Read more »

मेरठ में 11 दिनों से तापमान 40 डिग्री या अधिक, IMD ने इस तारीख से कुछ राहत का जताया अनुमानमेरठ में लगातार 11 दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान के साथ भीषण हीटवेव जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।

Read more »

Punjab Weather: पंजाब में भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में तापमान 40 के पार; मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्टपंजाब के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, लगातार तीसरे दिन लू का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है।

Read more »

प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या के बाद बवाल, 40 मकान फूंके; तीन संदिग्ध हिरासत मेंप्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या के बाद बांसवाड़ा के टामटिया गांव में हिंसा भड़क उठी, जहां आक्रोशित भीड़ ने दूसरे पक्ष के करीब 40 मकानों को आग के हवाले कर दिया।

Read more »

प्रयागराज में गर्मी के साथ गहराता पेयजल संकट, 10 करोड़ से लगेंगे 40 नए नलकूपप्रयागराज शहर में बढ़ती गर्मी के कारण पेयजल संकट गहरा गया है। लो प्रेशर और दूषित जल आपूर्ति से लोग परेशान हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए 40 नए नलकूप लगाए जाएंगे और 20 पुराने नलकूपों का रीबोर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नई पाइपलाइन बिछाने और 100 हैंडपंप लगाने का भी प्रस्ताव है।

Read more »

Dhurandhar 2 Box Office: 40वें दिन भी नहीं हिला 'हमजा' का सिंहासन, Spy Thriller ने छापे करारे नोटRanveer Singh स्टारर स्पाई थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर 40 दिन पूरे कर लिए हैं। यहां पढे़ं फिल्म का सोमवार का कलेक्शन-

Read more »