रणवीर सिंह को बैन करने के बाद FWICE चीफ अशोक पंडित का बयान

FWICE चीफ अशोक पंडित ने बयान दिया है कि अगर बड़े कलाकार आखिरी समय पर फिल्में छोड़ने लगेंगे तो इससे निर्माताओं को भारी नुकसान होगा और पूरी इंडस्ट्री प्रभावित होगी। FWICE ने रणवीर सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन अभिनेता ने कहा कि यह मामला FWICE के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

रणवीर सिंह को बैन करने के बाद FWICE चीफ अशोक पंडित ने बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर बड़े कलाकार आखिरी समय पर फिल्में छोड़ने लगेंगे तो इससे निर्माताओं को भारी नुकसान होगा और पूरी इंडस्ट्री प्रभावित होगी। FWICE ने रणवीर सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन अभिनेता ने कहा कि यह मामला FWICE के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। FWICE चीफ अशोक पंडित ने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके पर असर डाल सकता है। उनके मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री भरोसे और कमिटमेंट पर चलती है। ऐसे में किसी बड़े प्रोजेक्ट को आखिरी वक्त पर छोड़ देना कई लोगों के काम और भविष्य को प्रभावित करता है। FWICE ने साफ कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक संस्था के सदस्य रणवीर सिंह के साथ सहयोग नहीं करेंगे। हालांकि संस्था ने बातचीत के रास्ते भी खुले रखे हैं। FWICE के फैसले के अगले दिन रणवीर सिंह एयरपोर्ट पर नजर आए। सफेद कुर्ता-पायजामा, काला ओवरकोट, मास्क और चश्मा पहने अभिनेता मीडिया से बचते हुए दिखाई दिए। पैपराजी लगातार उन्हें आवाज देते रहे, लेकिन रणवीर बिना रुके सीधे एयरपोर्ट के अंदर चले गए। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या रणवीर सिंह और ' डॉन 3 ' के निर्माता इस विवाद को आपसी बातचीत से खत्म कर पाएंगे या फिर यह मामला बॉलीवुड के सबसे बड़े कानूनी विवादों में शामिल होगा.

रणवीर सिंह को बैन करने के बाद FWICE चीफ अशोक पंडित ने बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर बड़े कलाकार आखिरी समय पर फिल्में छोड़ने लगेंगे तो इससे निर्माताओं को भारी नुकसान होगा और पूरी इंडस्ट्री प्रभावित होगी। FWICE ने रणवीर सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन अभिनेता ने कहा कि यह मामला FWICE के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। FWICE चीफ अशोक पंडित ने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके पर असर डाल सकता है। उनके मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री भरोसे और कमिटमेंट पर चलती है। ऐसे में किसी बड़े प्रोजेक्ट को आखिरी वक्त पर छोड़ देना कई लोगों के काम और भविष्य को प्रभावित करता है। FWICE ने साफ कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक संस्था के सदस्य रणवीर सिंह के साथ सहयोग नहीं करेंगे। हालांकि संस्था ने बातचीत के रास्ते भी खुले रखे हैं। FWICE के फैसले के अगले दिन रणवीर सिंह एयरपोर्ट पर नजर आए। सफेद कुर्ता-पायजामा, काला ओवरकोट, मास्क और चश्मा पहने अभिनेता मीडिया से बचते हुए दिखाई दिए। पैपराजी लगातार उन्हें आवाज देते रहे, लेकिन रणवीर बिना रुके सीधे एयरपोर्ट के अंदर चले गए। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या रणवीर सिंह और 'डॉन 3' के निर्माता इस विवाद को आपसी बातचीत से खत्म कर पाएंगे या फिर यह मामला बॉलीवुड के सबसे बड़े कानूनी विवादों में शामिल होगा





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